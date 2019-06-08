去年被157火球惡意觸身　阿庫納開轟報仇甩棒示威

▲勇士阿庫納（Ronald Acuna Jr.）開轟甩棒。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

馬林魚8日主場迎戰勇士，先發投手烏瑞納（Jose Urena）4局上被阿庫納（Ronald Acuna Jr.）陽春砲襲擊，阿庫納目送小白球飛出全壘打牆，並將手中球棒往後一扔，霸氣甩棒模樣被外界聯想是為了去年惡意觸身球事件示威。

此戰4局上勇士取得4比0領先，在無人出局滿球數狀態下，烏瑞納一顆接近腰帶附近的二縫線速球，被阿庫納逮個正著，將小白球送出右外野大牆外，迎來本季第13號全壘打。

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Ronald Acuña Jr. was right to enjoy this



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阿庫納開轟後先是目送球出牆，接著又甩棒示威，讓人聯想起去年兩人之間的恩怨。去年8月16日連5場、連3場首局首打席開轟的阿庫納，第一打席就被烏瑞納157公里火球砸中手肘，疑似惡意觸身球讓勇士氣炸，雙方板凳清空，最終烏瑞納遭驅除出場，也因為惡意觸身，遭大聯盟禁賽6場。

在此戰開打前，阿庫納生涯24場對戰馬林魚，打擊三圍高達.333/.411/.645，帶有8支全壘打，但面對烏瑞納並沒有取得太多成功，13個打席中僅有2支全壘打，以及2次四死球，吞下4次三振。

勇士新秀索羅卡（Mike Soroka）在獲得強打火力支援下，今日主投8局被敲出3支安打失掉1分，丟出6次三振，拿下本季第7勝，防禦率也下修至1.38，在國聯防禦王爭奪上，僅次道奇韓籍左投柳賢振的1.35防禦率。

▲馬林魚先發烏瑞納。（圖／達志影像／美聯社）