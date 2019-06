去年被157火球惡意觸身　阿庫納開轟報仇甩棒示威

▲勇士阿庫納(Ronald Acuna Jr.)開轟甩棒。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

馬林魚8日主場迎戰勇士,先發投手烏瑞納(Jose Urena)4局上被阿庫納(Ronald Acuna Jr.)陽春砲襲擊,阿庫納目送小白球飛出全壘打牆,並將手中球棒往後一扔,霸氣甩棒模樣被外界聯想是為了去年惡意觸身球事件示威。

此戰4局上勇士取得4比0領先,在無人出局滿球數狀態下,烏瑞納一顆接近腰帶附近的二縫線速球,被阿庫納逮個正著,將小白球送出右外野大牆外,迎來本季第13號全壘打。

Ronald Acuña Jr. was right to enjoy this



@Braves pic.twitter.com/R14FPMFlQY