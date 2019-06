NBA冠軍戰／老婆遭暴龍球迷羞辱　柯瑞爆氣提告

▲艾莎遭人羞辱,柯瑞爆氣提告。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

總冠軍戰正火燙進行中,雙方球迷也都會想盡辦法來干擾對手,這也是NBA球迷常有的事情,不過垃圾話太超過也會超出球員能接受範圍,暴龍球迷在G2勇士扳平戰局後,竟然直接嗆說要X柯瑞老婆艾莎(Ayesha Curry),讓柯瑞(Stephen Curry)超不爽,直接提告,已經要求多倫多警方調查那位球迷,若情況嚴重將有可能面臨1年的牢獄之災。

垃圾話在NBA相當常見,不僅球員會在場上互噴,有時到了場下球迷也會忍不住嘴幾句,其原因就是要展現氣勢而不是要真的攻擊對方,不過當垃圾化升級成罵人的言論,往往都會讓球員忍無可忍,在勇士贏下總冠軍戰G2之後,暴龍球迷在場館外接受採訪,竟然直接講到了柯瑞老婆,並且用粗俗的言論揚言要X艾莎。

儘管當下這名球迷的行為像在開玩笑,但柯瑞卻不這麼想,因為柯瑞一向都很保護自己的家人,這次老婆受到他人羞辱,柯瑞馬上對那名球迷提告,並且已經要求警方調查那位球迷,不過到調查結束前,警方不會對於這件事情做任何評論。加拿大法律對於公然侮辱的事件非常嚴肅,若警方認定球迷是在羞辱艾莎,那他最重就可能就要坐1年牢。

Raptors fan says some inappropriate stuff about Ayesha Curry on Live Canadian TV pic.twitter.com/Xp3SYklX9e