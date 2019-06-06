NBA冠軍戰／老婆遭暴龍球迷羞辱　柯瑞爆氣提告

▲艾莎遭人羞辱，柯瑞爆氣提告。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰正火燙進行中，雙方球迷也都會想盡辦法來干擾對手，這也是NBA球迷常有的事情，不過垃圾話太超過也會超出球員能接受範圍，暴龍球迷在G2勇士扳平戰局後，竟然直接嗆說要X柯瑞老婆艾莎(Ayesha Curry)，讓柯瑞(Stephen Curry)超不爽，直接提告，已經要求多倫多警方調查那位球迷，若情況嚴重將有可能面臨1年的牢獄之災。

垃圾話在NBA相當常見，不僅球員會在場上互噴，有時到了場下球迷也會忍不住嘴幾句，其原因就是要展現氣勢而不是要真的攻擊對方，不過當垃圾化升級成罵人的言論，往往都會讓球員忍無可忍，在勇士贏下總冠軍戰G2之後，暴龍球迷在場館外接受採訪，竟然直接講到了柯瑞老婆，並且用粗俗的言論揚言要X艾莎。

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儘管當下這名球迷的行為像在開玩笑，但柯瑞卻不這麼想，因為柯瑞一向都很保護自己的家人，這次老婆受到他人羞辱，柯瑞馬上對那名球迷提告，並且已經要求警方調查那位球迷，不過到調查結束前，警方不會對於這件事情做任何評論。加拿大法律對於公然侮辱的事件非常嚴肅，若警方認定球迷是在羞辱艾莎，那他最重就可能就要坐1年牢。