大谷翔平3分砲連兩場開轟　天使逆轉6分落後

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

天使「二刀流」好手大谷翔平,6日面對運動家4局擊出400英呎3分砲,連續兩天開轟本季第5轟,幫助前3局1比7落後的天使8比7逆轉戰局,天使上一次6分落後絕地大逆轉是去年4月,對手同樣是運動家。

雖然首局靠著開路先鋒拉史戴拉(Tommy La Stella)陽春砲先馳得點,但次局馬上被運動家攻下4分,第3局更直接被擴大到1比7落後。天使該局下半展開追分楚特(Mike Trout)2分砲、大谷、普侯斯(Albert Pujols)串聯安打,佛萊徹(David Fletcher)關鍵一擊,追到2分差距。

第4局2出局2人在壘,大谷翔平逮到一顆外角88.1英里四縫線,直接掃出中外野大牆,3分全壘打8比7逆轉戰局。

"BIG FLY OHTANI-SAN!" - @VictorRojas



The @Angels are back on top with a three run home run by Shohei Ohtani! pic.twitter.com/F1qfjCOXrq