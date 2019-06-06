大谷翔平3分砲連兩場開轟　天使逆轉6分落後

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

天使「二刀流」好手大谷翔平，6日面對運動家4局擊出400英呎3分砲，連續兩天開轟本季第5轟，幫助前3局1比7落後的天使8比7逆轉戰局，天使上一次6分落後絕地大逆轉是去年4月，對手同樣是運動家。

雖然首局靠著開路先鋒拉史戴拉（Tommy La Stella）陽春砲先馳得點，但次局馬上被運動家攻下4分，第3局更直接被擴大到1比7落後。天使該局下半展開追分楚特（Mike Trout）2分砲、大谷、普侯斯（Albert Pujols）串聯安打，佛萊徹（David Fletcher）關鍵一擊，追到2分差距。

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第4局2出局2人在壘，大谷翔平逮到一顆外角88.1英里四縫線，直接掃出中外野大牆，3分全壘打8比7逆轉戰局。

"BIG FLY OHTANI-SAN!" - @VictorRojas



The @Angels are back on top with a three run home run by Shohei Ohtani! pic.twitter.com/F1qfjCOXrq — FOX Sports West (@FoxSportsWest) June 6, 2019

天使上一次上演6分落後逆轉勝，是去年4月6日對手同樣是運動家，而大谷翔平上一次連續2場或以上場次開轟，是去年9月4日到7日連3場。

大谷翔平上個賽季以打者身份出賽104場，以.285/.361/.564打擊三圍敲出22發全壘打，本季5月7日傷癒復出，24場出賽擊出5發全壘打，打擊三圍.239/.321/.370。