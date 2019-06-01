中職／李茲捍衛主場　運彩開盤看好桃猿

▲Lamigo桃猿李茲。（圖／記者李毓康攝）



體育中心／綜合報導

富邦悍將1日續戰Lamigo桃猿，推出近況表現佳的本土先發陳仕朋，桃猿則由洋投李茲應戰。台灣運彩開盤，看好桃猿。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.85、Lamigo桃猿賠率1.65、讓分賠率開出富邦悍將受讓1.5分賠率1.40，Lamigo桃猿讓1.5分，賠率2.30、大小分開出10.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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陳仕朋至今出賽8場，戰績4勝3敗，本季對戰桃猿3場，戰績2勝1敗，防禦率3.06，每局被上壘率1.30，尚未挨轟過，近一次出賽 便是對戰桃猿，先發8局用98球，僅被敲5支安打，送出6次三振，沒有任何保送，全場僅失1分非責失，繳出生涯代表作，拿下勝投。

猿隊李茲本季出賽11場，戰績2勝1敗，防禦率5.94，近幾場先發並不理想，包括前一場對戰悍將，先發5.2局慘丟8分皆為責失，承擔敗投。

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