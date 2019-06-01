法網／女網青春來襲　美國17歲正妹安妮西莫娃接班小威

▲安妮西莫娃為美國網壇新希望 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

今年法網女子網壇年輕肉體崛起，其中世界排名前100之中最年輕，僅有17歲的安妮西莫娃（Amanda Anisimova）再度展現強烈接班架勢，本季第2次擊敗第11種子白俄好手沙芭蓮卡（Aryna Sabalenka）闖進32強，宣告女網新世代的來臨。

「我認為新生代正在崛起，有好幾位年齡與我相仿的球員都表現得非常好。」安妮西莫娃現在世界排名51，延續年初澳網16強和波哥大女網賽首奪WTA冠軍的氣勢，現在也抵達32強。她現在更是1999年的小威廉斯(Serena Williams)後，闖進法網32強最年輕的美國選手，而她也期望接班這位美國網壇GOAT。

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「她為網球運動有很大的貢獻，當然也給了我很大的啟發，我對她非常景仰。如果能和她有相同的成就那就太棒了。」安妮西莫娃說。

不久前在邁阿密女網賽64強，安妮西莫娃3比6、6比1、4比6苦戰敗給康塔薇特(Anett Kontaveit)，小威廉斯甚至到休息室安慰鼓勵她。「我當下真的非常難過，她過來找我聊天，她真的是非常溫暖的前輩，我永遠不會忘記這一刻。」

安妮西莫娃接下來將對上羅馬尼亞選手貝古(Irina-Camelia Begu)，爭取16強資格。而目前在法網籤表中，還有19歲的捷克選手范露索娃(Marketa Vondrousova)，以及波蘭18歲好手施瓦特克(Iga Świątek)，范露索娃更已經搶先晉級16強。



