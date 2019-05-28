崔志萬平凡一壘安打連衝3壘包回本壘　網友嗨翻了

▲光芒崔志萬跑出「少棒全壘打」。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

藍鳥28日作客光芒主場，光芒韓籍崔志萬揮出左外野安打，但因捕手發生暴傳，他奮力連奔3個壘包回到本壘攻下分數，平凡的一壘安打，竟然衝回本壘，這支「少棒全壘打」立即引起球迷熱烈的討論。

此戰4局下，崔志萬擊出左外野方向安打，第一時間藍鳥左外野手長傳抓往本壘衝的跑者，崔志萬趁傳往二壘進攻，但此時捕手梅里（Luke Maile）出現大暴傳，傳到了外野去，崔志萬加速奔向本壘，跑出一支「少棒全壘打」。

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氣喘吁吁的崔志萬回到休息區，像是擊出全壘打一樣接受隊友的歡呼，但這並不是真正的場內全壘打，記錄組將崔志萬這支安打記為一壘安打，捕手梅里則是記一次傳球失誤。

光芒4局下攻下3分，取得4比0領先，儘管7局上藍鳥追回2分，但光芒在8局下再度發動攻勢，美杜斯（Austin Meadows）轟出一發兩分砲，領先擴大至6分奠定勝基，終場光芒就以8比3擊敗藍鳥。

此役崔志萬5打數2安打，貢獻1分打點，本季41場出賽，打擊三圍.262/.335/.409，擊出4發全壘打、18分打點。另外，光芒先發右投奇里諾斯（Yonny Chirinos ）投出5局無安打，丟出7次三振，奪本季第6勝。

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