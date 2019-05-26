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國田賽／400接王偉旭被打到手　F4衝39秒05摘金無緣再破最佳

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▲▼台灣國際田徑公開賽,男子400公尺接力決賽,楊俊瀚。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣國際田徑公開賽,男子400公尺接力決賽。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽26日在台北田徑場展開最後一日賽程，奧運培訓隊在前一日的男子400公尺接力預賽跑出破全國紀錄的最佳成績，不過今天決賽中，第二棒的王偉旭被泰國選手撞了一下手臂，導致接棒不夠順，但仍以39秒05順利摘金。

奧運培訓隊派出魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇所組成的奧運培訓隊，預賽跑出38秒76，一舉打破全國紀錄，以分組第一晉級決賽，今天決賽被安排在第五道，原先起跑相當順暢，不過王偉旭起跑後被泰國選手打到，導致有些失速，因此未能再破全國，則是衝出39秒05摘金。

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▲▼台灣國際田徑公開賽,男子400公尺接力決賽,楊俊瀚。（圖／記者季相儒攝）

賽後魏泰陞提到，「接棒過程有進步，不過偉旭有被干擾到，導致傳接棒有失誤比較可惜。」王偉旭則說，「一出去就被打到手臂，不過我是左手接所以還好，當下只覺得哇塞嚇了一跳，但就是有些失速，導致接棒給俊瀚時有點僵硬，不過這也是很好的經驗。」

楊俊瀚提到，「我們每一棒都很好，臨場反應也很好，現在成績也慢慢維持穩定，還需要更多時間和經驗，相信之後會更好。」鄭博宇則是提到，「現在這個組合秒數穩定，朝下一個目標的機會很大。」未來這組合的目標依舊是世界前16名，希望可以盡快達成目標。

▲▼台灣國際田徑公開賽,男子400公尺接力決賽,楊俊瀚。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 國田賽

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