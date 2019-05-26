中職／潘威倫6局無責失、黃恩賜開轟　統一6比2退兄弟

▲統一獅黃恩賜單場4次打擊都上壘，還有一發2分砲獲選單場MVP。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟26日挑戰統一獅，兄弟推王奕凱掛帥先發；統一派潘威倫應戰。兄弟2、3兩局都出現雙殺打瓦解攻勢。3下統一靠著安打以及保送進佔得點圈，陳鏞基敲出帶有2分打點二壘安打。4上兄弟敲出3支安打搶回2分。4下統一蘇智傑二壘安打帶有1分打點。6下黃恩賜轟出2分砲。終場統一以6比2擊退兄弟收下2連勝。

統一先發潘威倫主投6局，被敲5支安打失掉2分都不是自責分，收下本季第5勝。兄弟先發投手王奕凱2.2局被敲2支安打，不過出現7次四死失掉3分都是責失分，吞下生涯首敗。

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統一打線敲出6支安打，其中黃恩賜2支2外加2次保送，其中還有一發2分砲，跑回3分，獲選單場MVP。

1局上，兄弟進攻，陳偉漢游擊滾地遭刺殺，王威晨中外野飛球遭接殺，張志豪游擊滾地遭刺殺。

1局下，統一進攻，陳重羽遭到三振，黃恩賜選到四壞保送，黃恩賜成功盜上二壘，楊家維中外野飛球遭接殺，蘇智傑選到四壞保送，陳鏞基遭到三振。

2局上，兄弟進攻，陳子豪選到四壞保送，詹子賢三壘飛球遭接殺，里迪三壘反彈球遭策動雙殺。

2局下，統一進攻，林祖傑三壘反彈球遭刺殺，郭峻偉一壘滾地遭刺殺，朱元勤選到四壞保送，莊駿凱內野上空飛球遭接殺。

3局上，兄弟進攻，陳子鴻右外野飛球遭接殺，林明杰三壘方向一壘安打，王勝偉三壘滾地遭策動雙殺。

3局下，統一進攻，陳重羽一壘飛球遭接殺，黃恩賜三壘邊線二壘安打，楊家維二壘滾地遭刺殺、跑者上三壘，蘇智傑選到四壞保送，陳鏞基左外野深遠二壘安打帶有2分打點，林祖傑選到四壞保送，跑者成功盜上二、三壘，郭峻偉選到四壞保送，朱元勤選到四壞保送擠回1分，兄弟更換蔡齊哲上場投球、黃鈞聲接替蹲捕，莊駿凱右外野飛球遭接殺。

4局上，兄弟進攻，陳偉漢一壘界外飛球遭接殺，王威晨二壘反彈球形成內野安打，張志豪右外野一壘安打並靠著野手失誤上到三壘、跑者上三壘，陳子豪游擊反彈球遭刺殺帶有1分打點，詹子賢打穿三遊防線一壘安打帶有1分打點，里迪遭到三振。

4局下，統一進攻，陳重羽中外野飛球遭接殺，黃恩賜，楊家維左外野飛球遭接殺，蘇智傑右外二壘安打帶有1分打點，陳鏞基遭到三振。

5局上，兄弟進攻，陳子鴻三壘滾地遭刺殺，黃鈞聲一壘滾地遭刺殺，王勝偉三壘滾地遭刺殺。

5局下，統一進攻，林祖傑游擊反彈球遭刺殺，郭峻偉左外野飛球遭接殺，朱元勤選到四壞保送，莊駿凱遭到三振。

6局上，兄弟進攻，陳偉漢遭到三振，王威晨中外野飛球遭莊駿凱美技接殺，張志豪一壘方向一壘安打，張志豪成功盜上二壘，

6局下，統一進攻，陳重羽右外野德州安打，黃恩賜中外野2分砲，楊家維遭到三振，蘇智傑一壘界外飛球遭接殺，陳鏞基二壘飛球遭接殺。

7局上，兄弟進攻，統一更換王鏡銘上場中繼，詹子賢中外野飛球遭接殺，里迪三壘滾地遭刺殺，陳子鴻三壘滾地遭刺殺。

7局下，統一進攻，兄弟更換官大元上場投球，林祖傑游擊平飛球遭接殺，林祐樂左外野飛球遭接殺，朱元勤遭到三振。

8局上，兄弟進攻，統一更換邱浩鈞上場中繼，黃鈞聲右外野一壘安打，張志強左外野飛球遭接殺，陳偉漢游擊滾地遭封殺，王威晨遭到三振。

8局下，統一進攻，兄弟更換李振昌上場，莊駿凱打穿游擊防線一壘安打，陳重羽二壘飛球遭接殺，莊駿凱成功盜上二壘，高國慶游擊滾地遭刺殺，楊家維投手正面滾地遭刺殺。

9局上，兄弟進攻，統一更換陳韻文上場關門，張志豪右外野飛球遭接殺，陳子豪遭到三振，詹子賢遭到三振。

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