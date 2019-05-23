日職／王柏融7下保送帶動單局4分　火腿11比2領先樂天

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊今天（23日）出戰樂天金鷹，王柏融在7局下一出局後保送，帶動火腿單局4分的大局攻勢，7局結束火腿以11比2領先。

火腿隊今天由右打二壘手渡邊諒打一棒、二棒中外野手杉谷拳士、三棒左外野手近藤健介、四棒一壘手中田翔、五棒指定打擊王柏融、六棒右外野手大田泰示、七棒三壘平沼翔太、八棒捕手鶴岡慎也、九棒游擊手中島卓也。

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渡邊諒在1局下馬上打出中外野深遠三壘安打，利用杉谷拳士中外野高飛犧牲打回來得分，近藤健介被保送後，中田翔打成中外野飛球出局，近藤健介盜上二壘後，王柏融隨後選了保送上壘，大田泰示遭到三振。

樂天在2局上打進1分追平，火腿在3局下二出局近藤健介再被保送，中田翔逮中偏高球轟出左外野2分全壘打，王柏融上來打擊未揮棒被三振。

火腿5局下一出局杉谷拳士轟出陽春砲，本季個人首轟，近藤健介打出中外野二壘安打，中田翔游擊滾地球出局，王柏融適時中外野安打送回1分，自己利用趁傳上到二壘，大田泰示游擊內野安打攻占一、三壘，平沼翔太游擊滾地球出局。

6局下杉谷拳士在二出局時轟出2分砲，單場雙響砲，今年個人第2轟。火腿在7局下一出局無人在壘，王柏融謹慎選球保送上壘，大田泰示右外野安打、平沼翔太保送成滿壘，鶴岡慎也中右外野二壘安打送進2分，中島卓也再安打拿2分。