日職／火腿大變陣首局攻1分　王柏融被保送

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊今天（23日）出戰樂天金鷹，先發打線大變陣在首局就收到效果，一棒渡邊諒從樂天先發左投辛島航手中打出中外三壘安打，再靠高飛犧牲打攻進1分，王柏融擔任先發5棒指定打擊首打席被保送，首局1比0領先。

樂天金鷹的先發投手是左投辛島航，火腿今天先發打序一棒是右打二壘手渡邊諒、二棒中外野手杉谷拳士、三棒左外野手近藤健介、四棒一壘手中田翔、五棒指定打擊王柏融、六棒右外野手大田泰示、七棒三壘平沼翔太、八棒捕手鶴岡慎也、九棒游擊手中島卓也。

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渡邊諒在1局下馬上打出中外野深遠三壘安打，利用杉谷拳士中外野高飛犧牲打回來得分，近藤健介被保送後，中田翔打成中外野飛球出局，近藤健介盜上二壘後，王柏融隨後選了保送上壘，可惜大田泰示被三振。

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