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中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

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▲▼ELEVEN SPORTS直播賽事。（圖／截至YouTube）

▲▼ELEVEN SPORTS直播賽事。（圖／截至YouTube）

記者歐建智／台北報導

職棒球迷從6月起在中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統，將看不到中華職棒統一獅及Lamigo桃猿的主場比賽，球迷如果想要觀看中華職棒比賽，就要自己去捍衛收視權益。

ELEVEN SPORTS在2017年3月於有線電視開播，開始轉播中華職棒Lamigo桃猿主場賽事，前2年開台後已虧損5億元，一度傳出不轉播中職，今年再新增加統一獅主場賽事的轉播，是今年唯一一家轉播2支中職球隊主場賽事的業者，且Win Tv策略聯盟。

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由於ELEVEN SPORTS在開播第1年2017年免費提供給有線電視系統播出，去年則是收取偏低的收視授權費，今年再與有線電視系統協調調高授權費。

目前與凱擘、台固等系統談判順利，但中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線系統只願意維持去年條件，談判一直僵持不下，ELEVEN SPORTS已發函「終止授權」給中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統。

也就是說，中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統將在6月1日看不到ELEVEN SPORTS，影響所及是125萬戶看不到統一獅與Lamigo桃猿的主場賽事。

ELEVEN SPORTS曾為花蓮、台東、金門、澎湖、連江以及高雄岡山、彰化北斗區看不到桃猿及統一獅主場轉播，向NCC遞交陳情書，也向寫陳情書給立委也是中職會長吳志揚，但都無濟於事

目前中華職棒4支球團的主場轉播，中信兄弟是緯來體育台轉播，富邦悍將是WINTV轉播，桃猿與統一獅是ELEVEN SPORTS轉播，若ELEVEN SPORTS與有線電視系統業者協調未果，影響球迷透過有線電視觀看中職的權益。

球迷想看中華職棒賽事，就要自己去爭取，由於ELEVEN SPORTS與WIN TV有策略聯盟，部分統一獅主場賽事可以在WIN TV可以看得到，但看不到桃猿的主場賽事直播。

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▲ELEVEN SPORTS & WinTV 策略聯盟。（圖／ELEVEN SPORTS）

▲ELEVEN SPORTS與WIN TV策聯盟。（圖／ELEVEN SPORTS）

關鍵字： 中職中華職棒桃猿統一獅ELEVEN SPORTS

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