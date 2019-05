不爽防守佈陣　39歲希爾投手丘上「F字」連發

▲希爾(Rich Hill)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

觀念守舊的道奇39歲左投希爾(Rich Hill),23日先發面對光芒,被對手用突襲短打突破防守佈陣,生氣的破口大罵,投手丘上「F字」連發,顯示對於新觀念的佈陣非常不滿。

希爾開賽三振連發,第3棒的崔志萬突襲短打點到無人防守的三壘側,成功站上一壘,希爾生氣的在投手丘上破口大罵,抒發對教練團決策的不滿。

Rich Hill is not a fan of the shift. pic.twitter.com/0SKcXdMkTX