不爽防守佈陣　39歲希爾投手丘上「F字」連發

▲希爾（Rich Hill）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

觀念守舊的道奇39歲左投希爾（Rich Hill），23日先發面對光芒，被對手用突襲短打突破防守佈陣，生氣的破口大罵，投手丘上「F字」連發，顯示對於新觀念的佈陣非常不滿。

希爾開賽三振連發，第3棒的崔志萬突襲短打點到無人防守的三壘側，成功站上一壘，希爾生氣的在投手丘上破口大罵，抒發對教練團決策的不滿。

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Rich Hill is not a fan of the shift. pic.twitter.com/0SKcXdMkTX — Jomboy (@Jomboy_) May 23, 2019

防守佈陣是近代新的大數據棒球觀念，將大部份的防守者移防到所針對打者習慣區域，放棄比例上較低的擊球落點防守，像是金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）就是防守佈陣的最大受害者。雖然打者能夠透過短打把球點向無人防守區域，不過這樣往往會犧牲該打者的長打能力，然而推行了5年餘仍有許多老派球員不認同。

此役希爾先發6局飆出7K，只因為菲恩（Tommy Pham）的陽春砲失掉1分，但牛棚放火加上打線不振，最終以1比8慘敗。