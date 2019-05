交易換錢被拿去買影印機　柯佛用實力打臉「機器壞了我還在打」

▲柯佛。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

38歲的爵士「帥哥射手」柯佛(Kyle Korver)回到母校克雷頓大學的畢業典禮演講,以自己被交易換錢,錢被拿去買影印機的故事,告訴畢業生活出自己的價值,「影印機幾年後就壞了,而我還在打。」柯佛生涯投進2351顆三分球排在史上第4,狠狠打臉交易他的籃網隊。

柯佛在2003年選秀第51順位被籃網選中,但立刻得知被交易到七六人。「我不確定說這是交易正不正確,也可以說是我被賣了。我被拿去換取一筆錢,事後我知道這筆錢被拿去付夏季聯賽的報名費,剩下的錢被拿去買影印機。你的交易價值是什麼?我大概就值一台影印機。」

「但沒有關係,因為幾年後影印機壞了,但我還在場上奮戰。」柯佛勵志的演講,讓台上長官和台下畢業生給予熱烈掌聲。而據說當年的交易金額,約12萬5000美元。

16年生涯效力5支球隊,柯佛投進2351顆三分球排在史上第4,在現役球員中只落後柯瑞(Stephen Curry)。38歲的他還有1年合約,明年將在爵士進入生涯第17個賽季,生涯累計的薪資預計超過8500萬美元。他也在2015年入選明星賽,出色的表現就是對籃網最大的打臉。

Kyle Korver got "traded" by the Nets for a copy machine back in 2003.



But he got the last laugh (via @Creighton) pic.twitter.com/lGgxHoDrJQ