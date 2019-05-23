胡智為後援4局挨2轟失4分　防禦率飆高

▲印地安人胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美職印地安人3A投手胡智為23日（台北時間）後援出賽4局，挨2支全壘打在內的4支安打，失4分，防禦率飆高到6.05。

胡智為是在先發投手6局上無人出局被3分砲，而且留下一、二壘有人、1比5落後時登板，先投出保送形成滿壘，讓打者擊成投手前反彈球，自己接到傳本壘造成出局，高飛犧牲打丟掉先發投手的1分，再用三振化解危機。

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他在7局上未被上壘完成3上3下。8局上遭陽春砲，一出局後被連2支安打攻占一、二壘，接著被轟出3分全壘打，三振、保送再外野飛球未再失分。9局上未被上壘。

4局投球用71球，只有42個好球，被4支安打，其中有2支全壘打、4次三振、2次保送，失4分都是責分。

胡智為在開季連7場先發出賽之後，5月11日先發4局失6分之後，5月17日後援2.1局失3分，23日再後援4局失4分。

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