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全大運／舉重量級更新　郭婞淳無大會紀錄列最高成績

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▲▼ 舉重郭婞淳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲郭婞淳。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

IWF（International Weightlifting Federation，國際舉重總會）去年7月修改比賽量級，由男子8個、女子7個量級改為各8個量級，郭婞淳原本的58公斤級改為59公斤級，今年是採用新量級的第一屆全大運，因競賽規定第一年的最佳成績，還無法列入大會紀錄。

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綜合性運動賽會相關規定，做出量級、組別修改的項目，要滿3屆才會考核設大會紀錄，今年全大運是採用新量級的第一屆，各量級抓舉、挺舉以及總和排名第一的成績，還無法認證為大會紀錄。

舉重協會副秘書長郭泰志指出，這是綜合性賽會的規定，如果是2年1次的全國運動會，就必須滿3屆，也就是6年，才有大會紀錄的認證，今年全大運嚴格說起來，並不會有大會紀錄。

郭泰志提到，未設有大會紀錄前，各項目第一名的成績，註記為「最高成績」，協會自辦的盃賽則是1年，如果有破全國紀錄，則同樣承認為全國紀錄。

因此，郭婞淳13日在女子59公斤級所繳出的抓舉95公斤、挺舉130公斤，總和225公斤的成績，註記為最高成績，而非大會紀錄。

關鍵字： 全大運舉重郭婞淳
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