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季後賽預測奪冠機率　勇士高達7成、火箭只有1.6％

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▲勇士柯瑞、杜蘭特、格林、卡森斯。（圖／CFP）

▲勇士奪冠機率破7成。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

NBA季後賽14日即將點燃戰火，晉級的隊伍有些都在外界預期，有的則令人直呼不可思議，不過總冠軍只有一個，大家也普遍認為就是勇士，國外博弈網站 《Sports Line》也預測了奪冠機率，金州大軍的高達70.4％，排第2的公鹿卻只有8.4％落差非常懸殊。

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勇士本季有著卡森斯(DeMarcus Cousins)加盟，加上原先的陣容，形成了「超級艦隊」實力跟聯盟其他29支隊伍在不同檔次，儘管本季他們戰績比上季還要少一勝，為57勝25敗，也是近年勝率首度跌破7成，但依舊被視為奪冠大熱門，《Sports Line》就進行預測，勇士奪冠的機率高達70.4％完全輾壓其他隊伍。

▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭奪冠機率竟只有1.6%（圖／達志影像／美聯社）

公鹿則被預測東區冠軍機會最大，但最後奪總冠軍機率為8.4％，是第二高的隊伍，不過卻與勇士有著非常懸殊的差距，這是相當令人意外的結果，因為公鹿本季取得全聯盟第一的戰績，團隊戰力也相當強大，但由於經驗較少，也才導致外界不看好能奪冠。

▲▼ 公鹿奪下38年隊史首次60勝（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿取得例行賽第一戰績，卻仍不被看好奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

另外排第3的則是塞爾提克，被預測奪冠機率為5.4％，這比起暴龍、七六人等東區強權都還要高，雖然他們本季狀況起伏不定，但整體陣容深度仍可以與勇士匹敵。此外被視為勇士最大競爭對手甚至可以抗衡的火箭，則意外地排在第8，奪冠機率僅有1.6％，可說外界也都普遍不看好，甚至奪冠機率比一些東區隊伍都還要低。

《Sports Line》預測16支隊伍奪冠完整機率

勇士：70.4％
公鹿：8.4％
塞爾提克：5.4％
金塊：3.8％
暴龍：2.7％
拓荒者：1.7％
七六人：1.6％
火箭：1.6％
爵士：1.5％
魔術：0.9％
籃網：0.5％
雷霆：0.5％
溜馬：0.4％
活塞：0.4％
馬刺：0.2％
快艇：小於0.1

關鍵字： NBA勇士火箭
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