季後賽預測奪冠機率　勇士高達7成、火箭只有1.6％

▲勇士奪冠機率破7成。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

NBA季後賽14日即將點燃戰火，晉級的隊伍有些都在外界預期，有的則令人直呼不可思議，不過總冠軍只有一個，大家也普遍認為就是勇士，國外博弈網站 《Sports Line》也預測了奪冠機率，金州大軍的高達70.4％，排第2的公鹿卻只有8.4％落差非常懸殊。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

勇士本季有著卡森斯(DeMarcus Cousins)加盟，加上原先的陣容，形成了「超級艦隊」實力跟聯盟其他29支隊伍在不同檔次，儘管本季他們戰績比上季還要少一勝，為57勝25敗，也是近年勝率首度跌破7成，但依舊被視為奪冠大熱門，《Sports Line》就進行預測，勇士奪冠的機率高達70.4％完全輾壓其他隊伍。

▲火箭奪冠機率竟只有1.6%（圖／達志影像／美聯社）



公鹿則被預測東區冠軍機會最大，但最後奪總冠軍機率為8.4％，是第二高的隊伍，不過卻與勇士有著非常懸殊的差距，這是相當令人意外的結果，因為公鹿本季取得全聯盟第一的戰績，團隊戰力也相當強大，但由於經驗較少，也才導致外界不看好能奪冠。

▲公鹿取得例行賽第一戰績，卻仍不被看好奪冠。（圖／達志影像／美聯社）



另外排第3的則是塞爾提克，被預測奪冠機率為5.4％，這比起暴龍、七六人等東區強權都還要高，雖然他們本季狀況起伏不定，但整體陣容深度仍可以與勇士匹敵。此外被視為勇士最大競爭對手甚至可以抗衡的火箭，則意外地排在第8，奪冠機率僅有1.6％，可說外界也都普遍不看好，甚至奪冠機率比一些東區隊伍都還要低。

《Sports Line》預測16支隊伍奪冠完整機率

勇士：70.4％

公鹿：8.4％

塞爾提克：5.4％

金塊：3.8％

暴龍：2.7％

拓荒者：1.7％

七六人：1.6％

火箭：1.6％

爵士：1.5％

魔術：0.9％

籃網：0.5％

雷霆：0.5％

溜馬：0.4％

活塞：0.4％

馬刺：0.2％

快艇：小於0.1