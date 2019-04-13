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快艇進第二輪1賠100美元　近30年季後賽最被看衰球隊

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▲勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇對決勇士賠率高達1賠100美元，成最被看衰球隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

西區季後賽率先展開戰火的兩支隊伍就是勇士與快艇， 不過這兩支隊伍實力相差超級大，可謂將軍與士兵的對決，外界完全都不認為快艇能夠晉級，根據美國運彩網站《SuperBook》所開出的賭盤，快艇晉級第二輪賠率高達1賠100美元，是近30年來最被看衰的球隊。

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快艇本季在季中交易時，把主力球員全部送走，原先要放眼今年自由市場，但他們卻憑藉出色的團隊戰力，以第8名的姿態奪下最後一張季後賽門票，不過首輪卻要對戰超級強大的「地獄勇士」，外界幾乎一面倒的不看好他們能夠晉級第二輪。

美國博弈網站《SuperBook》就開出了首輪對戰晉級賠率，而快艇晉級第二輪賠率高達1賠100美元，代表若快艇成功晉級，下注者最高可拿回1萬美元，快艇也成為近30年來最被看衰的球隊。過去則只有3支隊伍在季後賽首輪晉級賠率超過1賠50，分別為2013年的公鹿對戰熱火，及1992年熱火對決公牛的1賠75，還有2016年的灰熊對決馬刺的1賠66。

另外勇士晉級第二輪的賠率則高達負5萬，代表買5萬美元才賠100美元，可見外界對於勇士相當看好，甚至國外有些博弈公司認為勇士與快艇這個對戰組合實力過於懸殊，直接沒有開這個系列賽的賭盤。

關鍵字： NBA勇士快艇
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