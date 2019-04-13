神鱒右腹股溝還沒好　留在洛杉磯休養不隨隊出征小熊　

▲楚特因右腹股溝傷勢進每日觀察名單。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯天使「神鱒」楚特（Mike Trout）在10日交手釀酒人的比賽中弄傷了右腹股溝，目前楚特已經休息了2場比賽，包括天使今（13）日起作客芝加哥小熊3連戰的首戰。根據外電報導，楚特此次沒有隨隊前往芝加哥，而是待在加州休養，楚特有可能要等到下週回到天使主場才會復出。

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根據《ESPN》報導，楚特在10日與釀酒人之役，前2個打席都敲出安打，不過在第4局的時候感覺到右腹股溝不舒服就先行退場，隨後天使把他擺在每日觀察名單，已經缺陣兩場。天使近況不差，從開季的1勝6敗後，拉出一波6連勝，不過在今天交手小熊的比賽中以1比5敗下陣來終止連勝。

▲楚特認為自己已經恢復完全，隨時等著球隊指示歸隊。（圖／達志影像／美聯社）



天使總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）今天賽前對媒體表示，「芝加哥的天氣又冷、風又大，對於楚特傷勢復原一點幫助都沒有，這也是我們決定讓他留在安納罕的主因。」

天使在作客小熊3連戰結束後，緊接著要出征德州交手遊騎兵，球團只有宣布楚特將不隨隊前往芝加哥，但沒有提到會不會讓楚特自行前往德州與球隊會合，也因此外媒預測楚特可能會等到20日在主場迎戰水手的比賽復出，假使楚特到那時才復出，這樣他總共獲得了10天完整的休息日。

▲楚特進攻各項數據都勇冠全隊。（圖／達志影像／美聯社）



楚特本季簽下12年4.3億美元的史上最大合約，開季也兌現其身價，12場比賽中繳出打擊率0.406，外帶5發全壘打、12分打點，更有著1.529的OPS，各項打擊數據也都勇冠全隊，因此天使這趟客場之旅少了楚特坐鎮，進攻火力將令人擔憂。