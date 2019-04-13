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日職／陳冠宇6局敬遠中田翔抓大王！成功解決王柏融

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▲陳冠宇。（圖／翻攝FOX體育台）

▲陳冠宇。（圖／翻攝FOX體育台）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿12日起在主場迎戰千葉羅德海洋，13日進行3連戰第2戰，比賽將於台灣時間下午1時開打。王柏融此役依舊扛第5棒，擔任指定打擊，繼續挑戰首轟。目前火腿3比0領先，羅德陳冠宇6局登板，敬遠中田翔後，對決穀保家商畢業學弟王柏融，成功製造飛球，化解危機。

「大王」王柏融成為中職首位透過旅外球員制度加盟日職的球員，開季至今逐漸找到攻擊手感，截至今天賽前，目前12場累計49打數敲出14支安打，包括4支二壘安打，打擊率0.286，包辦分打點，目前在安打、打擊率、打點數都排在全隊第2，是日本火腿不可或缺的火力來源。

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此役對戰羅德，火腿首局三上三下，2局下，中田翔右外野飛球出局，王柏融面對羅德先發投手波辛格（Mike Bolsinger）首打席游擊滾地球出局，横尾俊建右外野飛球出局，火腿再度三上三下。

3局下，火腿展開攻勢，本季首度先發出賽的杉谷拳士敲安上壘，中島卓也也擊出左外野安打，大田適時安打，打回2分打點。

4局下，近藤健介三壘滾地球遭刺殺，中田翔游擊飛球出局，王柏融遭到三振。

羅德先發投手波辛格投完5局退場，合計被敲3安，送出4次三振，失掉2分責失，暫為敗投候選人。陳冠宇6局接替登板，滿球數三振中島卓也，但下一棒西川遙輝敲出內野安打，大田泰示補上1支長打，火腿再下一城，陳冠宇隨後回穩，三振近藤健介，接著對中田翔投出敬遠，準備抓下一棒打者王柏融。

兩人首度在日職對決，陳冠宇首球便投出143公里直球，形成1好球，下一球144公里直球為壞球，接著投出121公里曲球，形成2好球，取得球數領先，下一顆直球被王柏融逮中，敲出左外野飛球，但遭到接殺，陳冠宇成功製造飛球出局，化解危機。

火腿此役由洋投巴貝多（Johnny Barbato）掛帥先發，前一次出賽是對樂天中繼3局被敲2安，失掉1分承擔敗投，今天對戰羅德為本季首度先發，主投5局只被敲2安，送出2次三振、1次保送，沒有失分。

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