生涯首轟還不夠！　希曼尼茲雙響砲打垮洋基

記者林育正/綜合報導

白襪頂級新秀外野手希曼尼茲(Eloy Jimenez)在13日作客洋基的比賽中,不僅迎來生涯首轟,更貢獻雙響砲單場繳出3打點,幫助白襪中止近期的5連敗,9比6成功踢館洋基。

希曼尼茲以零大聯盟經驗簽下6年4300萬美元刷新紀錄,這位排名第3的潛力新秀在雙方5局上5比5之際,咬中侯德(Jonathan Holder)的快速球扛出中外野,打出2分打點的大聯盟生涯首轟。這球飛行距離425英尺,初速109英里。回到休息區隊友依照傳統先裝冷靜,再一湧而上慶祝。

7局上半,希曼尼茲鎖定格林(Chad Green)的快速球進攻敲出陽春砲,將球轟出左外野全壘打牆,接著麥坎(James McCann)也開轟取得9比6領先。最終比賽因為雨勢過大,沒有打7局下就裁定客隊白襪勝利。白襪中斷5連敗來到4勝8敗,哈普(J.A. Happ)4局掉6分吞下本季第2敗,白襪先發裘里托(Lucas Giolito)5局失6分4則失拿下勝投。

希曼尼茲的首轟,來自他第12場大聯盟出賽和第46個打席。他目前打擊三圍來到.319/.360/.468,但在此役之前,他僅有1支長打。

「打出首轟的感覺很棒,希望未來還有更多支全壘打。我要把首轟球放在房間,每天都看著它。」希曼尼茲說。「我們一直在等待這一刻,他的力量真的不可思議。」投手裘里托說。

