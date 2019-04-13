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生涯首轟還不夠！　希曼尼茲雙響砲打垮洋基

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▲希曼尼茲首轟出爐。（圖／路透）

▲希曼尼茲首轟出爐。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

白襪頂級新秀外野手希曼尼茲(Eloy Jimenez)在13日作客洋基的比賽中，不僅迎來生涯首轟，更貢獻雙響砲單場繳出3打點，幫助白襪中止近期的5連敗，9比6成功踢館洋基。

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希曼尼茲以零大聯盟經驗簽下6年4300萬美元刷新紀錄，這位排名第3的潛力新秀在雙方5局上5比5之際，咬中侯德（Jonathan Holder）的快速球扛出中外野，打出2分打點的大聯盟生涯首轟。這球飛行距離425英尺，初速109英里。回到休息區隊友依照傳統先裝冷靜，再一湧而上慶祝。

7局上半，希曼尼茲鎖定格林(Chad Green)的快速球進攻敲出陽春砲，將球轟出左外野全壘打牆，接著麥坎(James McCann)也開轟取得9比6領先。最終比賽因為雨勢過大，沒有打7局下就裁定客隊白襪勝利。白襪中斷5連敗來到4勝8敗，哈普（J.A. Happ）4局掉6分吞下本季第2敗，白襪先發裘里托（Lucas Giolito）5局失6分4則失拿下勝投。

希曼尼茲的首轟，來自他第12場大聯盟出賽和第46個打席。他目前打擊三圍來到.319/.360/.468，但在此役之前，他僅有1支長打。

「打出首轟的感覺很棒，希望未來還有更多支全壘打。我要把首轟球放在房間，每天都看著它。」希曼尼茲說。「我們一直在等待這一刻，他的力量真的不可思議。」投手裘里托說。

關鍵字： 白襪希曼尼茲首轟
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