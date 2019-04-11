日職／王柏融再打滾地球　連2打席出局



▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒日本火腿鬥士隊11日與福岡軟銀鷹隊進行3連戰第3場交手，火腿隊台灣好手王柏融排在先發第5棒、鎮守左外野，王柏融第4局個人第2打席擊出三壘滾地球刺殺，4局上打完，雙方依舊0比0。

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11日賽前王柏融本季11場出賽，43打數擊出12支安打，7打點，4次四死球，1次盜壘成功，打擊率0.279，昨天延長賽第10局敲出安打，締造勝利打點。

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1局上火腿隊進攻，西川遙輝擊出中外野飛球接殺，大田泰示選到四壞球，近藤健介選到四壞球，中田翔擊出右外野飛球接殺，王柏融擊出二壘滾地球，火腿留下得點圈殘壘。

1局下軟銀隊進攻，牧原大成擊出投手前滾地球刺殺，今宮健太擊出中外野安打，内川聖一擊出右外野飛球接殺，德斯潘耶遭到三振。

2局上火腿隊進攻，橫尾俊建擊出一壘滾地球刺殺，渡邊諒擊出右外野飛球接殺，石川亮擊出二壘滾地球刺殺。

2局下軟銀隊進攻，松田宣浩擊出中外野飛球接殺，川島慶三擊出右外野飛球接殺，上林誠知遭到三振。

3局上火腿隊進攻，中島卓也擊出二壘滾地球刺殺，西川遙輝擊出右外野安打，大田泰示擊出三壘界外飛球接殺，近藤健介擊出一壘滾地球刺殺。

3局下軟銀隊進攻，甲斐拓也擊出三壘滾地球刺殺，釜元豪遭到三振，牧原大成遭到三振。

4局上火腿隊進攻，中田翔擊出二壘平飛球接殺，王柏融擊出三壘滾地球刺殺，橫尾俊建擊出左外野二壘安打，渡邊諒獲得四壞球保送，石川亮擊出三壘滾地球刺殺。

火腿隊先發名單：

1、中外 西川遙輝

2、右外 大田泰示

3、指定 近藤健介

4、一壘 中田翔

5、左外 王柏融

6、三壘 橫尾俊建

7、二壘 渡邊諒

8、捕手 石川亮

9、游擊 中島卓也

投手 加藤貴之

軟銀鷹先發名單：

1、二壘 牧原大成

2、游擊 今宮健太

3、一壘 內川聖一

4、指定 德斯潘耶（Alfredo Despaigne）

5、三壘 松田宣浩

6、指定 川島慶三

7、右外 上林誠知

8、捕手 甲斐拓也

9、中外 釜元豪

投手 武田翔太