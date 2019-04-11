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西區季後賽首輪　勇士要橫掃快艇、火箭再交鋒爵士

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記者張曜麟／綜合報導

各隊例行賽在11日全部結束，西區前8隊的排名以及首輪對戰組合也正式確定，而晉級隊伍分別為，勇士、金塊、拓荒者、火箭、爵士、雷霆、馬刺、快艇，季後賽首輪將於14日點燃戰火，備受矚目的勇士就將在14日早上8點出戰快艇，而火箭則於15日出戰爵士。

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勇士VS快艇

勇士身為衛冕軍，本季一度被金塊佔據西區第一的位置許久，但他們也在面對丹佛的比賽給對手下馬威，並奪回西區第一寶座，最終戰績57勝25敗，首輪對戰把主力賣光的快艇，可謂是將帥與士兵的對決，雙方在例行賽交手4次，勇士取得3勝1敗。兩隊將於14日於勇士主場交手。

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▲▼勇士卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士對決快艇力拼橫掃。（圖／達志影像／美聯社）

金塊VS馬刺

雙方都打出了令人驚豔的一個賽季，金塊取得第2戰績，馬刺則在「GDP」解散後仍憑藉強大團隊戰力闖進季後賽，但金塊球星約基奇(Nikola Jokic)是生涯首度打季後賽，主帥馬龍也是擔任總教練以來第一次進季後賽，馬刺則已經連續22年進季後賽，「雙星」艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、迪羅臣(DeMar DeRozan)經驗也相當豐富，這或將影響到雙方最終戰況。兩隊首戰同樣於14日在金塊主場引爆。

▲金塊約基奇。（圖／CFP）

▲金塊與馬刺對戰，經驗成關鍵？。（圖／CFP）

拓荒者VS雷霆

儘管拓荒者例行賽戰績優於雷霆，但雷霆可說是拓荒者剋星，雙方本季交手4次皆由奧克拉荷馬軍團拿下勝利完成橫掃，是拓荒者最大敵人，加上本季喬治(Paul George)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)成功磨合，兩人都打出MVP等級的身手，兩隊首輪正面交鋒，對波特蘭而言是相當嚴峻考驗。兩隊首戰則是15日早上3點在拓荒者主場進行。

▲雷霆二哥喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆本季橫掃拓荒者。（圖／達志影像／美聯社）

火箭VS爵士

兩隊可說是季後賽老對手，上季季後賽第二輪雙方進行交手，火箭以4比1打垮猶他軍團，雖然本季例行賽兩隊交手戰績2勝2敗，但火箭輸的2場皆是季初火箭黑暗期，隨後哈登(James Harden)大爆發後，最近一次對戰爵士，休士頓就大勝27分，若到季後賽爵士仍無法限制「大鬍子」發揮，將會陷入苦戰。雙方首戰將於15日早上9點30分於休士頓主場展開。

▲▼Donovan Mitchell,米歇爾。（圖／CFP）

▲如何限制哈登成爵士最大考驗。（圖／CFP）

關鍵字： NBA西區季後賽勇士火箭快艇馬刺金塊爵士雷霆拓荒者
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