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布魯斯9安有7轟打擊率卻不到2成　火燙球棒背後的有趣數據

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▲▼ 水手重砲布魯斯（Jay Bruce）（圖／達志影像／美聯社）

▲ 水手重砲布魯斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

水手外野手布魯斯(Jay Bruce)本季手感超火燙，11日對上皇家之前，他本賽季的9支安打之中竟然有7支是全壘打，幫助水手前12戰瘋狂炸裂32轟。而大聯盟官網，也列出布魯斯目前的幾個有趣數據。

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水手目前還有機會挑戰2002印地安人隊，開季前14場全都開轟的紀錄，而目前7轟的布魯斯則是水手陣中的全壘打王，和道奇的班林格平分秋色。不過布魯斯的數據相當奇特，目前打擊三圍打擊率和上壘率超低，竟然是188/.273/.646.。

台灣時間11日的比賽之前，他近6隻安打全部都是全壘打，已追平1985年湯瑪斯(Gorman Thomas)寫下的隊史紀錄。過去50的球季，馬怪爾（Mark McGwire）連續11安打都是全壘打為大聯盟最佳。

布魯斯12戰7轟，和上個球季表現相距甚遠。去年他直到9月12日，也就是他該季的第78場比賽才打出第7發全壘打。上季他一共出戰94場比賽，才繳出9發全壘打為生涯最差。此外，他曾經在2011年的5月，寫下1個月12的個人最佳紀錄，用了28場比賽，目前7轟的確效率驚人。

打擊率和上壘率分別不及2成和3成，長打率6成46相當罕見。現代棒球有此打擊率和上壘率的打者，為1903年的克里格爾(Lou Criger)，本季三圍是.192/.256/.306。

上一位開季前10安之中至少有7轟的球員為2016年的史托瑞(Trevor Story)，那也是他第1個大聯盟賽季，前4戰就有6發全壘打。

本季布魯斯對左投11打席打出3安都是全壘打，去年107對左投打席23安，僅有3發全壘打，等於追平去年紀錄。

關鍵字： 水手布魯斯
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