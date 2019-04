布魯斯9安有7轟打擊率卻不到2成　火燙球棒背後的有趣數據

▲ 水手重砲布魯斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

水手外野手布魯斯(Jay Bruce)本季手感超火燙,11日對上皇家之前,他本賽季的9支安打之中竟然有7支是全壘打,幫助水手前12戰瘋狂炸裂32轟。而大聯盟官網,也列出布魯斯目前的幾個有趣數據。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

水手目前還有機會挑戰2002印地安人隊,開季前14場全都開轟的紀錄,而目前7轟的布魯斯則是水手陣中的全壘打王,和道奇的班林格平分秋色。不過布魯斯的數據相當奇特,目前打擊三圍打擊率和上壘率超低,竟然是188/.273/.646.。

台灣時間11日的比賽之前,他近6隻安打全部都是全壘打,已追平1985年湯瑪斯(Gorman Thomas)寫下的隊史紀錄。過去50的球季,馬怪爾(Mark McGwire)連續11安打都是全壘打為大聯盟最佳。

布魯斯12戰7轟,和上個球季表現相距甚遠。去年他直到9月12日,也就是他該季的第78場比賽才打出第7發全壘打。上季他一共出戰94場比賽,才繳出9發全壘打為生涯最差。此外,他曾經在2011年的5月,寫下1個月12的個人最佳紀錄,用了28場比賽,目前7轟的確效率驚人。

打擊率和上壘率分別不及2成和3成,長打率6成46相當罕見。現代棒球有此打擊率和上壘率的打者,為1903年的克里格爾(Lou Criger),本季三圍是.192/.256/.306。

上一位開季前10安之中至少有7轟的球員為2016年的史托瑞(Trevor Story),那也是他第1個大聯盟賽季,前4戰就有6發全壘打。

本季布魯斯對左投11打席打出3安都是全壘打,去年107對左投打席23安,僅有3發全壘打,等於追平去年紀錄。

Jay Bruce huh? Welp, guess we’re doing this, leads the league in HRs pic.twitter.com/phVsx7Ap0X