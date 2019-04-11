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衛少大三元138次追平魔術強森　雷霆宰公鹿鎖定西區第6

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▲雷霆衛斯布魯克、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛少再繳大三元，生涯累計138次追平魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆11日踢館公鹿，儘管雙方球星喬治(Paul George)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)都缺陣，但雷霆靠著衛斯布魯克(Russell Westbrook)攻下生涯第138次大三元追平魔術強森(Magic Johnson)，以及施洛德(Dennis Schroder)全場進帳32分的情況下，最終仍以127比116打爆密爾瓦基軍團。而這場勝利也讓雷霆鎖定西區第6的排名，季後賽首輪將可能對決火箭或拓荒者。

力拼季後賽排名的雷霆，當家球星喬治因為肩傷無法出賽，但公鹿一哥安戴托坤波同樣缺賽，即便如此仍不減雙方進攻火力，兩隊都多點開花第一節終了公鹿僅有2分領先。進入次節後衛斯布魯克開始帶動全隊，頻頻為隊友送助攻，頂替先發的施洛德也都穩定給予火力支援，雷霆兩節打完投進了14記三分彈，公鹿則只有9球，使得半場結束奧克拉荷馬軍團取得68比58的10分領先。

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易籃後兩隊開始互相飆分，公鹿不斷在外圍轟炸，雷霆則選擇強攻禁區，比賽進行4分鐘，雷霆還是保有10分領先，雖然公鹿一度追至3分差，但葛蘭特(Jerami Grant)與費爾頓(Raymond Felton)都能立刻用三分雨澆熄對手攻勢，三節打完雷霆依舊保有9分領先。決勝節施洛德大爆發，開場就連飆2記三分，再次幫助雷霆建立雙位數優勢，公鹿防守也逐漸潰堤，在最後4分09秒，施洛德再飆三分球，把分叉擴大到20分，使比賽進入垃圾時間，最終雷霆就以127比116收下勝利。

全場雷霆6人得分上雙，衛斯布魯克繳出15分，11籃板，17助攻的大三元；施洛德則攻下全場最高32分，5籃板，3助攻；葛蘭特28分，5籃板，1助攻。公鹿方面，弗雷瑟(Tim Frazier)得到29分，6籃板，13助攻；寇森(Bonzie Colson)21分，10籃板；密德爾頓(Khris Middleton)21分，1籃板，5助攻。

值得一提的是，衛斯布魯克本戰拿下大三元後，本季已經拿下第34次大三元，也是生涯第138次，追平了魔術強森(Magic Johnson)的紀錄排在歷史第2，距離第一「大O」羅伯森(Oscar Robertson)的181次還有43次。

▲雷霆衛斯布魯克、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克
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