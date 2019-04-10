企聯女壘4月27日開打　女力爆發前進2020東京奧運

文／時尚家居

▲中華民國壘球協會陳任邦理事長（左）新力旺國際控股集團莊周文總裁（右）合影

2019 TPWSL企業女子壘球聯賽（4／8日）舉辦開賽記者會，TPWSL企業女子壘球聯賽至今已成立四年，今年開幕典禮將於4月27日上午10點起在台中萬壽球場舉行，此次賽程共計90場例行賽，每週六、日分別於台北青年公園棒球場、台中萬壽棒球場及高雄立德棒球場接力登場，全季賽事週六由FOX體育台轉播，週日賽事則可於TPWSL企聯女壘粉絲團收看線上直播。

企聯女壘今年將以「女力爆發」作為主題串聯整場賽事，期待中華女將們能將這四年來的努力在今年9月奧運資格賽中一次爆發，為台灣拿下奧運門票、前進2020東京奧運！

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除此之外，中華民國壘球協會特別在今年賽季中安排中華青女隊加入，全隊以教育部體育署「培育優秀或具潛力選手」計畫為主要成員，由前凱撒勇士教練韓幸霖領軍，讓中華小將們能適應高強度賽事、提升個人及球隊的實戰經驗，藉此備戰8月份美國U19世青錦標賽，並為未來中華隊換血作準備，以賽代訓培育優秀青年選手，使本次中華青女隊的表現也將成為競賽中的一大亮點。

而2019企聯女壘也將由新力旺國際控股集團冠名贊助舉行，莊周文總裁亦決定與國立臺灣體育運動大學合作，成立「新力旺旺獅女子壘球隊」（原為葳格豹隊）投入2019 TPWSL企業女子壘球聯賽，並期許在進軍企聯女壘第一年便要挑戰冠軍，拿下冠軍！

為回饋中部熱情球迷，今年的開幕典禮首次移師至台中舉辦，當天現場除了邀請「玖壹壹」擔任開幕賽表演嘉賓，現場也將設置園遊會攤販，前250名進場之觀眾朋友更有機會抽中由大都會旅行社贊助之台北首爾來回機票乙張，期待球迷們在支持自己所喜愛的球隊、球員之餘，也能玩得開心、吃得滿足！

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