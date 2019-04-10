Lamigo桃猿三連霸夢　猿迷直播平台狂集氣

文／時尚家居

日前蔡英文總統在總統府接見中華職棒的年度總冠軍Lamigo桃猿球隊成功二連霸，而今年球季尋求三連霸將前進2020東京奧運，但上週火力受到壓制，以4勝8負敬陪末座，開季至今成績卻沒有起色，猿迷不甘示弱於MeMe直播平台號招球迷集氣，使Lamigo桃猿隊氣勢不輸人，可望下半季追回比分。

Lamigo桃猿球隊今年與MeMe直播合作全猿主場賽事轉播，由熱血主播徐展元在直播時啟動投票預測功能，即時與球迷互動的播報方式大獲好評，透過線上與線下串連整合，讓球迷們熱情觀戰之餘，還能投票應援，創造賽事觀看人次過十三萬且同時在線人數過萬的佳績。MeMe直播更提供現場球迷進播報台一同播報的活動獎勵，於第5局抽出的得獎者將可在7局上進入本壘後方轉播室，近距離和主播徐展元一起加油、吐槽、轉播看球賽，轉播室頓時變得歡樂有趣。截至上週猿隊單週打擊率其實高達3成03為四隊最高，球迷們還是以樂觀看待。

除了有機會進轉播室一同播報，球迷們的神預測也在MeMe直播神展開，包括Lamigo桃猿隊VS富邦悍將，神預測誰會贏呢？、第8局下半第一名打者會不會順利上壘呢等問題，讓無法到場的球迷可以線上參與投票互動，並抽出球衣、球帽，甚至實戰球等精美好禮給通過MeMe直播觀看賽事轉播的球迷，球迷也期待本週賽事能成功扳回一城。

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▲上週MeMe直播中信兄弟與Lamigo桃猿激烈開打。（圖／MeMe直播／提供）

▲MeMe直播將在7局上抽出幸運幸運球迷可進本壘後方轉播間。（圖／MeMe直播）

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