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開季0安打的鉅砲 vs 0出局數的終結者　誰能先開張？

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▲▼戴維斯（Chris Davis）、羅森索爾（Trevor Rosenthal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（Chris Davis）與羅森索爾（Trevor Rosenthal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

從前的明星終結者羅森索爾（Trevor Rosenthal）開季至今面對9個人次，解決不了任何一人，追平近24年最慘紀錄，還背負7自責分，防禦率、WHIP都是無限大。金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）則是連續23打數0安打，打擊率.000，延續上季連續44打數0安打，有望「挑戰」連46打數0安打歷史紀錄。兩位表現低迷的昔日明星，到底誰能先開張，成為球迷熱議的話題。

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現年28歲的羅森索爾是過去紅雀的牛棚大將，之後更是扛起終結者重任，2014、2015年賽季救援數都超過45次，其中2015年還以2.10防禦率、48救援的成績入選全明星，生涯325局投球防禦率僅3.18，還飆出435K，但就在2017年韌帶受傷，歷經2018年整季報銷的Tommy John手術後，完全走樣。

羅森索爾本季以700萬美元附帶明年選擇權的短約加盟國民尋求復出，雖然四縫線仍有95到100英里的水準，但控球卻無法像過往一樣隨心所欲，8日面對大都會中繼登板，2次保送、2次暴投沒有解決任何人就退場，開季至今4場比賽面對9個人次1個出局數都拿不到，追平近24年最慘紀錄，總計被敲4安、4保送，失掉7分自責分，防禦率與WHIP都是無限大。若羅森索爾在下一個打席拿下出局數，他的防禦率將降至189.00。

曾經在2013年敲出53轟、2015年47轟，奪得兩屆全壘打王，戴維斯2016年與金鶯7年1.61億美元、年均2300萬美元續約之後，成績直線下滑，從「巨砲」淪為「鋸砲」，上季打擊三圍.168/.243/.296，還吞下192次三振，歷史符合502個打席的球員中，戴維斯寫下歷史最差單季打擊率紀錄。

今年賽季戴維斯7場出賽19個打數沒有擊出任何安打，吞下11K獲得4保送，打擊三圍.000/.174/.000，金鶯本季團隊薪資僅7200萬美元左右，戴維斯一人就佔了超過三成，結果貢獻度近乎於0。延續上季，戴維斯已經連續44打數0安打，距離2010到2011賽季瓦雷茲（Eugenio Velez）的跨季連46打數0安打歷史紀錄不遠了。

關鍵字： 國民羅森索爾金鶯戴維斯
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