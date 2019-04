開季0安打的鉅砲 vs 0出局數的終結者　誰能先開張？

▲戴維斯(Chris Davis)與羅森索爾(Trevor Rosenthal)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

從前的明星終結者羅森索爾(Trevor Rosenthal)開季至今面對9個人次,解決不了任何一人,追平近24年最慘紀錄,還背負7自責分,防禦率、WHIP都是無限大。金鶯重砲戴維斯(Chris Davis)則是連續23打數0安打,打擊率.000,延續上季連續44打數0安打,有望「挑戰」連46打數0安打歷史紀錄。兩位表現低迷的昔日明星,到底誰能先開張,成為球迷熱議的話題。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

現年28歲的羅森索爾是過去紅雀的牛棚大將,之後更是扛起終結者重任,2014、2015年賽季救援數都超過45次,其中2015年還以2.10防禦率、48救援的成績入選全明星,生涯325局投球防禦率僅3.18,還飆出435K,但就在2017年韌帶受傷,歷經2018年整季報銷的Tommy John手術後,完全走樣。

Well, you don't see this everyday...



Washington Nationals pitcher, Trevor Rosenthal, has three appearances this season, and has an ERA of infinity. pic.twitter.com/QyMRPECosY