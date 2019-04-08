明星終結者開季至今拿不下「任何出局數」　平超慘歷史紀錄

▲羅森索爾（Trevor Rosenthal）本季面對9個打席都無法解決。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

明星後援羅森索爾（Trevor Rosenthal）歷經韌帶手術後，今年在國民隊復出，雖然四縫線仍有95到100英里的水準，不過對球的控制力不如以往，8日面對大都會2次保送、2次暴投，延續開季至今9人次沒解決任何一人，平近24年最差紀錄，防禦率與WHIP至今仍是「無限大」。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

羅森索爾在8局球隊6分領先之際登板，面對的第一名打者就投出觸身球保送，對吉洛摩（Luis Guillorme）時連續2次暴投，免費送一壘跑者到三壘，緊接著又投出保送形成一、三壘有人局面，國民馬上換投並且即時止血沒有失分，終場仍以12比9贏球。羅森索爾總共丟了7顆球，只有1顆通過好球帶。

「我從來沒有經歷過這樣的低潮，真的很痛苦，」羅森索爾向《MLB.com》說道，「我覺得我的身體狀況很好，也有力量，但就是投不出我想要的球。」

羅森索爾曾是紅雀的終結者，2014、2015年兩個賽季都有45次救援、83K以上的成績，其中2015年還以2.10防禦率、48救援的成績入選全明星，生涯325局投球3.18防禦率。不過就在2017年韌帶受傷後開始走樣，2018年進行Tommy John手術整季整季報銷。

今年羅森索爾以1年700萬美元外帶明年選擇權短約加盟國民，春訓曾飆出102英里的火球，開季至今四縫線也都維持在95到100英里之間，但就是不能像以前一樣隨心所欲的控制進壘點。總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也向《The Athletic》表示，要盡快幫羅森索爾找出問題。

《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）表示，羅森索爾開季至今，面對9個打席一人都無法解決，上一次大聯盟出現這個現象要追朔到1995年海盜隊的霍普（John Hope）。羅森索爾總計4場出賽，被敲4安、5保送失掉7分都是自責分，防禦率與WHIP都是「無限大」。羅森索爾只要解決1人，他的防禦率就能降到「189.00」。