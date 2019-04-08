字母哥史詩級數據成史上第一人　公鹿38年來首奪60勝

▲公鹿字母哥安戴托昆波（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

公鹿8日出戰老鷹，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場繳出30分、9籃板、3助攻、3阻攻數據，公鹿也以115比107擊敗老鷹，公鹿奪下此勝後拿下隊史睽違38年的60勝，公鹿雖仍再戰一場雷霆後才結束本季，但字母哥本季場均繳出27.7分、12.5籃板、 5.9助攻、投籃命中率高達57%，史詩級的場均數據也使他成為聯盟第一人。

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公鹿此役面對東區墊底球對老鷹輕鬆應戰，字母哥拿下30分、9籃板、3助攻、3阻攻，公鹿整場不曾落後，終場也以115比107輕取老鷹。

公鹿字母哥此役攻下全能數據後，本季場均達27.7分、12.5籃板、 5.9助攻、投籃命中率有達57%，他因此成為聯盟有史以來第一位，場均數據超過25分、10籃板、5助攻，且命中率超過55％的球員，最接近的球員是「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain），他在1965年球季場均繳出33.5分、24.6個籃板、5.2次助攻，但命中率只達54%。

▲公鹿奪下38年來隊史首次60勝（圖／達志影像／美聯社）

公鹿本季換帥與字母哥打出生涯年後氣勢如虹，進攻火力旺盛幾乎傲視東區，戰績出眾的公鹿於3月初其他球隊都還未確定晉級季後賽情況下就成聯盟第一支闖進季後賽球隊。

公鹿此役奪勝後拿下隊史自1980年球季後相隔38年的首度60勝，該年公鹿在傳奇教頭尼爾森（Don Nelson）帶隊下拿下60勝22敗，在東區第二輪才遭有「J博士」厄文（Julius Erving）陣中的七六人淘汰。

公鹿有機會於11日對戰雷霆挑戰61勝，公鹿若奪下61勝將是隊史自1972年球季，相隔47年後最接近單季63勝的球季，前一個球季公鹿則奪下建隊51年的唯一總冠軍。