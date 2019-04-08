中職／BT21球衣問世　女兒國召喚全猿女兒

▲女兒國。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導



全猿主場將在4月20日、4月21日進行上半季四月第二個主題趴「女兒國」，全猿主場打造成女兒國，齊天大聖面對女兒國這回不冒險，而是打造全猿女兒的國度，女性主題的理想樂園即將呈現，女兒國六大護法出列，大護法請到BT21宇宙明星降臨，女孩主題日即將到來！



BT21是世界級全新概念的卡通角色系列。八個卡通角色各有其個性，KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY以及宇宙機器人VAN在近年襲捲大家的生活，四處可見，是八位充滿魅力的個性化角色！



Lamigo將推出KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY與VAN各一式設計款球衣，是Lamigo今年大型的創意企畫。2019「女兒國」要征服你家的女兒，在4月20日及21日兩天賽前，女性朋友進場憑該場內野門票可免費兌換BT21角色開扣式球衣「TATA」乙件，球團並預告下半季指定平日主場賽前將開送BT21其他款球衣(下半季活動場次待公布)。Lamigo桃猿隊破天荒在例行賽主辦送球衣，要創造最多女性湧進全猿主場的紀錄！



全猿主場打造「女兒國」，女兒國全系列六大護法由BT21打頭陣，女兒、女生、女孩看過來，與桃猿一起聯手打造女兒國，展現女力征服對手！