蟲蟲危機！蜜蜂群肆虐天使主場　遊騎兵投手淡定練投

▲楚特(Mike Trout)連4場開轟,擊潰遊騎兵 。(圖/路透社)

體育中心/綜合報導

天使8日主場與遊騎兵的四連戰,5局出現「蟲蟲危機」大量蜜蜂來襲,球員用毛巾或是衣物把自己包緊緊以防遭受攻擊,唯有遊騎兵中繼投手柏德(Kyle Bird)絲毫不受影響,冷靜的在牛棚完成練投,並且準備好登板,不過在他走上投手丘之時,裁判先把比賽喊停了。

「我們望向柏德在牛棚練投那邊,根本就是動物園鐵籠了,」天使的投手安德森(Justin Anderson)說道,「看他在那邊左揮又揮的,我們都忍住不要去笑他。」

