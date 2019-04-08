運動雲

> >

蟲蟲危機！蜜蜂群肆虐天使主場　遊騎兵投手淡定練投

ETtoday運動雲

▲▼楚特（Mike Trout） 。（圖／路透社）

▲楚特（Mike Trout）連4場開轟，擊潰遊騎兵 。（圖／路透社）

體育中心／綜合報導

天使8日主場與遊騎兵的四連戰，5局出現「蟲蟲危機」大量蜜蜂來襲，球員用毛巾或是衣物把自己包緊緊以防遭受攻擊，唯有遊騎兵中繼投手柏德（Kyle Bird）絲毫不受影響，冷靜的在牛棚完成練投，並且準備好登板，不過在他走上投手丘之時，裁判先把比賽喊停了。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

「我們望向柏德在牛棚練投那邊，根本就是動物園鐵籠了，」天使的投手安德森（Justin Anderson）說道，「看他在那邊左揮又揮的，我們都忍住不要去笑他。」

雖然受到蜜蜂影響，但還好球場內的人都沒有影起太大的騷動，球員們利用毛巾或是長袖衣物保護自己，等待蜜蜂群離去後比賽持續進行。

天使5局就取得4比2領先，現役最會轟遊騎兵的打者楚特（Mike Trout）6局從柏德手中擊出2分砲，系列戰4場敲出5轟、進帳9打點，連續4場開轟，7局古德溫（Brian Goodwin）再補上一發陽春砲，終場天使7比2輕鬆獲勝。

關鍵字： 天使遊騎兵柏德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

熱門新聞

不爽打者開轟目送球？　亞契故意觸身引發板凳清空5人驅逐

沒傷卻整場被冰未上場　林書豪暴龍「信任危機」浮現

戴資穎穩坐球后將達125週　超越大陸李雪芮成史上第一人

日職／王柏融往右移　火腿例行賽首度「外野4人」佈陣

想搶「大谷翔平二世」佐佐木朗希　大聯盟遭日本勸阻

中職／兄弟睽違近2年5連勝　伯納：捕手也有功勞

讀者回應

﻿

最新新聞

1普侯斯生涯安打數超越朗神

2王柏融打擊全隊第1　洋將名列前3

3BT21球衣　女兒國召喚全猿女兒

4蟲蟲危機！蜜蜂群肆虐天使主場

5SBL／季後賽首輪13日板橋開打

熱門新聞

1亞契故意觸身引板凳清空5人驅逐

2沒傷卻整場被冰　林書豪信任危機

3戴資穎穩坐球后寶座125週史上第一人

4王柏融右移　火腿擺外野4人佈陣

5日本勸阻大聯盟搶高校怪物投手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

中華職棒30年_宣傳片

04_06 兄弟 vs Lamigo 一局下，大師兄反應神速一個彈跳接球，藍寅倫悲情安打變雙殺

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_06 兄弟 vs Lamigo 七局下，千禧世代再創紀錄，邱丹打回生涯首分打點

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

媽「機關槍式關心」干擾打遊戲！　女兒用假血惡整...當面暈倒嚇壞她
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366