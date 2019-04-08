蟲蟲危機！蜜蜂群肆虐天使主場　遊騎兵投手淡定練投

▲楚特（Mike Trout）連4場開轟，擊潰遊騎兵 。（圖／路透社）

體育中心／綜合報導

天使8日主場與遊騎兵的四連戰，5局出現「蟲蟲危機」大量蜜蜂來襲，球員用毛巾或是衣物把自己包緊緊以防遭受攻擊，唯有遊騎兵中繼投手柏德（Kyle Bird）絲毫不受影響，冷靜的在牛棚完成練投，並且準備好登板，不過在他走上投手丘之時，裁判先把比賽喊停了。

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「我們望向柏德在牛棚練投那邊，根本就是動物園鐵籠了，」天使的投手安德森（Justin Anderson）說道，「看他在那邊左揮又揮的，我們都忍住不要去笑他。」

Attack of The Killer Bees!!!



This is like something out of a horror movie...#TogetherWe pic.twitter.com/NDtzvm9YRI — FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) 2019年4月7日

雖然受到蜜蜂影響，但還好球場內的人都沒有影起太大的騷動，球員們利用毛巾或是長袖衣物保護自己，等待蜜蜂群離去後比賽持續進行。

天使5局就取得4比2領先，現役最會轟遊騎兵的打者楚特（Mike Trout）6局從柏德手中擊出2分砲，系列戰4場敲出5轟、進帳9打點，連續4場開轟，7局古德溫（Brian Goodwin）再補上一發陽春砲，終場天使7比2輕鬆獲勝。