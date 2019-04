暌違7年的等待　魔術首次重返季後賽

▲「白魔獸」弗契維奇。(圖/路透)



記者林育正/綜合報導

魔術在「白魔獸」弗契維奇(Nikola Vucevic)25分12籃板,以及羅斯(Terrence Ross)26分的帶領下,116比108擊敗塞爾提克,自2011-12賽季以後首次晉級季後賽。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

此役魔術上半場還落後13分,卻反攻以83比78進入第四節,在羅斯連拿9分帶領下打出11比2攻勢,但綠衫軍也有所回應靠著厄文(Kyrie Irving)的外線將比數106比106追平。最後佛尼爾(Evan Fournier)和戈登(Aaron Gordon)連續切入攻擊籃框得手奠定勝基。

此役坦圖(Jayson Tatum)第一節就因左腳脛骨挫傷離場,史馬特(Marcus Smart)第三節同樣因挫傷離場。這也是1996-97賽季後,魔術第一次在例行賽橫掃塞爾提克,也是隊史第六次拿下東區東南聯盟冠軍,現在排在東區第七。另外弗契維奇也拿下本季第60次雙十。

「我們經歷了一路高低起伏,我為我們球隊感到驕傲,可能沒有人料到我們能晉級。一路走來很不容易,但我們還是一路奮戰走到了這一步,這感覺太棒了。」弗契維奇說。「說真的,這感覺超棒的。我們好幾年來都打得很掙扎,輸了很多場比賽,能夠同心協力一起打進季後賽,對我們來說意義非凡。」佛尼爾說。

儘管輸球,塞爾提克在賽前就因為籃網擊敗溜馬,確定至少以第四種子晉級季後賽,並且在首輪擁有主場優勢。

Nikola Vucevic (25 PTS, 12 REB) led the way as the @OrlandoMagic clinched their first playoff berth since 2012! #PureMagic pic.twitter.com/0zGBVAOGCe