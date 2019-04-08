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暌違7年的等待　魔術首次重返季後賽

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▲「白魔獸」弗契維奇。（圖／路透）

▲「白魔獸」弗契維奇。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

魔術在「白魔獸」弗契維奇(Nikola Vucevic)25分12籃板，以及羅斯(Terrence Ross)26分的帶領下，116比108擊敗塞爾提克，自2011-12賽季以後首次晉級季後賽。

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此役魔術上半場還落後13分，卻反攻以83比78進入第四節，在羅斯連拿9分帶領下打出11比2攻勢，但綠衫軍也有所回應靠著厄文(Kyrie Irving)的外線將比數106比106追平。最後佛尼爾(Evan Fournier)和戈登(Aaron Gordon)連續切入攻擊籃框得手奠定勝基。

此役坦圖（Jayson Tatum）第一節就因左腳脛骨挫傷離場，史馬特（Marcus Smart）第三節同樣因挫傷離場。這也是1996-97賽季後，魔術第一次在例行賽橫掃塞爾提克，也是隊史第六次拿下東區東南聯盟冠軍，現在排在東區第七。另外弗契維奇也拿下本季第60次雙十。

「我們經歷了一路高低起伏，我為我們球隊感到驕傲，可能沒有人料到我們能晉級。一路走來很不容易，但我們還是一路奮戰走到了這一步，這感覺太棒了。」弗契維奇說。「說真的，這感覺超棒的。我們好幾年來都打得很掙扎，輸了很多場比賽，能夠同心協力一起打進季後賽，對我們來說意義非凡。」佛尼爾說。

儘管輸球，塞爾提克在賽前就因為籃網擊敗溜馬，確定至少以第四種子晉級季後賽，並且在首輪擁有主場優勢。

關鍵字： 魔術季後賽
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