不爽打者開轟目送球？　亞契故意觸身引發板凳清空5人驅逐

▲海盜、紅人板凳清空。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

海盜明星投手亞契(Chris Archer)2局被迪特里西(Derek Dietrich)敲出超大號全壘打,或許是不滿迪特里西開轟後的態度,亞契在迪特里西下個打席故意觸身球伺候,雖然沒打中打者,但紅人總教練相當不滿衝上前向主審抗議,進而演變成板凳清空的局面,一共5人遭驅逐出場。

紅人作客海盜,迪特里西次局逮到亞契偏低的四縫線掃出2分砲,目送球出場才開始跑壘,幫助球隊2比1超前。4局迪特里西再次上場打擊,亞契嘗試用觸身球給他的「教訓」,雖然沒打中打者,但主審馬上向兩隊發出警告,紅人總教練貝爾(David Bell)氣不過上場抗議,進而演變成板凳清空的局面。

雖然沒有人出拳,但發生許多推擠,尤其又以個性火爆的普伊格(Yasiel Puig)最為激動,裁判分開兩隊人馬後,將紅人總教練貝爾連同普伊格驅逐出場,海盜隊也有凱拉(Keone Kela)、瓦茲奎茲(Felipe Vazquez)、蓋瑞特(Amir Garrett)3人被驅逐。

Stand and stare.



Derek Dietrich was in no hurry to get out of the box on this splash shot.



(Via @Reds) pic.twitter.com/QZ7xiCRPMw