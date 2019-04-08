不爽打者開轟目送球？　亞契故意觸身引發板凳清空5人驅逐

▲海盜、紅人板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

海盜明星投手亞契（Chris Archer）2局被迪特里西（Derek Dietrich）敲出超大號全壘打，或許是不滿迪特里西開轟後的態度，亞契在迪特里西下個打席故意觸身球伺候，雖然沒打中打者，但紅人總教練相當不滿衝上前向主審抗議，進而演變成板凳清空的局面，一共5人遭驅逐出場。

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紅人作客海盜，迪特里西次局逮到亞契偏低的四縫線掃出2分砲，目送球出場才開始跑壘，幫助球隊2比1超前。4局迪特里西再次上場打擊，亞契嘗試用觸身球給他的「教訓」，雖然沒打中打者，但主審馬上向兩隊發出警告，紅人總教練貝爾（David Bell）氣不過上場抗議，進而演變成板凳清空的局面。

雖然沒有人出拳，但發生許多推擠，尤其又以個性火爆的普伊格（Yasiel Puig）最為激動，裁判分開兩隊人馬後，將紅人總教練貝爾連同普伊格驅逐出場，海盜隊也有凱拉（Keone Kela）、瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）、蓋瑞特（Amir Garrett）3人被驅逐。

Stand and stare.



Derek Dietrich was in no hurry to get out of the box on this splash shot.



(Via @Reds) pic.twitter.com/QZ7xiCRPMw — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2019年4月7日

Temps are rising in Pittsburgh after a behind the back pitch on Derek Dietrich who homered earlier in the game. pic.twitter.com/y3dIDCV7Gj — FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) 2019年4月7日

賽後亞契向《PGH Sports Live》表示，他不是要故意觸身球，那時候只是因為球沒有抓好導致控球不穩。不過紅人總教練貝爾不買帳亞契的說詞，向《MLB.com》說道，「任何人、任何時間故意要去傷害我們的球員，他就麻煩大了。這道理很簡單，我們不接受任何的挑釁與傷害，我們都會盡可能的為我們球員爭取公道。」

事件當事人迪特里西認為亞契反應過度，接受《Cincinnati Enquirer》訪問時說道，「當時我什麼話都沒說，也沒有甩棒的舉動。我的確有目送球，但除此之外，我回到休息區之前都沒有什麼特別的動作。每個人看一件事的角度都有所不同，打者、防守者會認為這顆球打得好，但在大多數投手眼裡則是『他這是在羞辱我？』我不確定今天在場的各位是哪一種態度。」

儘管迪特里西8局再敲了一發2分砲，單場雙響砲進帳4打點，但仍無法幫助紅人彌補前面的失分，終場以5比7輸球。