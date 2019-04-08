運動雲

> >

不爽打者開轟目送球？　亞契故意觸身引發板凳清空5人驅逐

ETtoday運動雲

▲▼2019.04.08，海盜、紅人板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜、紅人板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

海盜明星投手亞契（Chris Archer）2局被迪特里西（Derek Dietrich）敲出超大號全壘打，或許是不滿迪特里西開轟後的態度，亞契在迪特里西下個打席故意觸身球伺候，雖然沒打中打者，但紅人總教練相當不滿衝上前向主審抗議，進而演變成板凳清空的局面，一共5人遭驅逐出場。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

紅人作客海盜，迪特里西次局逮到亞契偏低的四縫線掃出2分砲，目送球出場才開始跑壘，幫助球隊2比1超前。4局迪特里西再次上場打擊，亞契嘗試用觸身球給他的「教訓」，雖然沒打中打者，但主審馬上向兩隊發出警告，紅人總教練貝爾（David Bell）氣不過上場抗議，進而演變成板凳清空的局面。

雖然沒有人出拳，但發生許多推擠，尤其又以個性火爆的普伊格（Yasiel Puig）最為激動，裁判分開兩隊人馬後，將紅人總教練貝爾連同普伊格驅逐出場，海盜隊也有凱拉（Keone Kela）、瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）、蓋瑞特（Amir Garrett）3人被驅逐。

賽後亞契向《PGH Sports Live》表示，他不是要故意觸身球，那時候只是因為球沒有抓好導致控球不穩。不過紅人總教練貝爾不買帳亞契的說詞，向《MLB.com》說道，「任何人、任何時間故意要去傷害我們的球員，他就麻煩大了。這道理很簡單，我們不接受任何的挑釁與傷害，我們都會盡可能的為我們球員爭取公道。」

事件當事人迪特里西認為亞契反應過度，接受《Cincinnati Enquirer》訪問時說道，「當時我什麼話都沒說，也沒有甩棒的舉動。我的確有目送球，但除此之外，我回到休息區之前都沒有什麼特別的動作。每個人看一件事的角度都有所不同，打者、防守者會認為這顆球打得好，但在大多數投手眼裡則是『他這是在羞辱我？』我不確定今天在場的各位是哪一種態度。」

儘管迪特里西8局再敲了一發2分砲，單場雙響砲進帳4打點，但仍無法幫助紅人彌補前面的失分，終場以5比7輸球。

關鍵字： 海盜紅人亞契迪特里西潛規則板凳清空
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

04_07兄弟 vs Lamigo 五局上，四棒許基宏突襲短打，使出頭部滑壘，可惜還是無法突破翁瑋均

熱門新聞

沒傷卻整場被冰未上場　林書豪暴龍「信任危機」浮現

想搶「大谷翔平二世」佐佐木朗希　大聯盟遭日本勸阻

2300萬「鋸砲」戴維斯連40打數無安打　快淪為史上最爛

中職／兄弟睽違近2年5連勝　伯納：捕手也有功勞

中職／李振昌二軍投1局僅9球　陳家駒用禁棒被趕罰5萬

影／大馬公開賽／戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

讀者回應

﻿

最新新聞

1桑契斯3發2分砲洋基7轟炸金鶯

2社區棒球？樂天單局失16分寫紀錄

3戴資穎穩坐球后寶座125週史上第一人

4亞契故意觸身引板凳清空5人驅逐

5張進德盜壘阻殺　黃暐傑解危機

熱門新聞

1沒傷卻整場被冰　林書豪信任危機

2日本勸阻大聯盟搶高校怪物投手

3慘！「鋸砲」戴維斯連40打數無安打

4兄弟睽違近2年5連勝　捕手也有功

5李振昌好投 陳家駒禁棒被趕罰5萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

中華職棒30年_宣傳片

04_06 兄弟 vs Lamigo 一局下，大師兄反應神速一個彈跳接球，藍寅倫悲情安打變雙殺

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_06 兄弟 vs Lamigo 七局下，千禧世代再創紀錄，邱丹打回生涯首分打點

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366