簡森重返「傷心」地丹佛　成功關門道奇4連勝

▲簡森重回丹佛關門成功。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

道奇守護神簡森(Kenley Jansen)上次來到洛磯主場出賽,因高海拔出現心律不整的狀況還動了手術。術後首次重返「傷心」地,他成功完成1.1局關門,幫助道奇7比2踢館成功拿下4連勝。賽後他說:「今天真的是腎上腺素爆發!」

去年8月簡森隨隊前往丹佛卻在比賽前出現心律不整,因此短暫進入傷兵名單。休季期間他第二次接受心臟手術,目前看起來已完成康復。此役他在道奇5比2領先時上場,先用卡特求三振戴斯蒙德(Ian Desmond)。9局上本戰有全壘打表現的凡杜戈(Alex Verdugo)敲出生涯首支三壘安打帶有1分打點,巴恩斯(Austin Barnes)犧牲打再添1分來到7比2。

9下雖然先被敲二壘安打,但簡森穩穩拿下出局數,最後用一顆滑球漢普森(Garrett Hampson)揮棒落空,關門1.1局投出2K拿下今年第四個救援點。

「今天整個腎上腺素爆發,能回到這裡投球讓我感到很振奮,我現在的生活恢復了正常,一切都很棒,我相信醫生和上帝,很高興拿下4個出局數為球隊貢獻勝利。」簡森說,「心臟出問題真的不是很好的經驗,上次沒有隨隊過來,很高興這一切都過了,有一種鬆一口氣的感覺,是好好享受比賽的時候了。」

此役也是布勒(Walker Buehler)本季第二次先發,雖然首次只投了3局,但此役他投5局被敲3安僅丟1分繳出優質先發,還有4次三振,一共投了79球。「在春訓沒有投太多,目前還在尋找狀態的階段,但今天的投球內容不錯。」



