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簡森重返「傷心」地丹佛　成功關門道奇4連勝

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▲簡森重回丹佛關門成功。（圖／達志影像／美聯社）

▲簡森重回丹佛關門成功。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

道奇守護神簡森(Kenley Jansen)上次來到洛磯主場出賽，因高海拔出現心律不整的狀況還動了手術。術後首次重返「傷心」地，他成功完成1.1局關門，幫助道奇7比2踢館成功拿下4連勝。賽後他說：「今天真的是腎上腺素爆發！」

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去年8月簡森隨隊前往丹佛卻在比賽前出現心律不整，因此短暫進入傷兵名單。休季期間他第二次接受心臟手術，目前看起來已完成康復。此役他在道奇5比2領先時上場，先用卡特求三振戴斯蒙德(Ian Desmond)。9局上本戰有全壘打表現的凡杜戈（Alex Verdugo）敲出生涯首支三壘安打帶有1分打點，巴恩斯(Austin Barnes)犧牲打再添1分來到7比2。

9下雖然先被敲二壘安打，但簡森穩穩拿下出局數，最後用一顆滑球漢普森（Garrett Hampson）揮棒落空，關門1.1局投出2K拿下今年第四個救援點。

「今天整個腎上腺素爆發，能回到這裡投球讓我感到很振奮，我現在的生活恢復了正常，一切都很棒，我相信醫生和上帝，很高興拿下4個出局數為球隊貢獻勝利。」簡森說，「心臟出問題真的不是很好的經驗，上次沒有隨隊過來，很高興這一切都過了，有一種鬆一口氣的感覺，是好好享受比賽的時候了。」

此役也是布勒(Walker Buehler)本季第二次先發，雖然首次只投了3局，但此役他投5局被敲3安僅丟1分繳出優質先發，還有4次三振，一共投了79球。「在春訓沒有投太多，目前還在尋找狀態的階段，但今天的投球內容不錯。」
 

關鍵字： 道奇簡森
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