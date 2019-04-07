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日職／直擊全壘打牆二壘安打　王柏融連3戰掃長打

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

王柏融7日繼續在東京巨蛋迎接對戰西武第3場比賽，同樣先發第5棒，擔任左外野手，相隔3戰再以野手之姿上陣，第二打席敲出二壘安打。

王柏融2局下首打席敲二壘滾地球出局，火腿3局下淺間大基二壘安打發動攻勢，中島卓也三壘安打帶回1分先馳得點，西川遙揮右外野安打再下一城，以2比0領先。

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王柏融4局下鎖定第一球攻擊，敲出直擊中外野全壘打牆，差點出牆形成首轟的深遠二壘安打，連續3戰敲長打。

火腿系列賽第1場靠王柏融猛打賞助威拿下勝利，6日一役火腿因第二任投手金子弋大崩盤一瀉千里，以3比16慘敗給西武，還好王柏融火力挺住，還有長打兩打點表現，賽前的打擊率提升至0.313成為全隊最高。
 

關鍵字： 日職火腿王柏融
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