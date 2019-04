總教練相挺「鋸砲」戴維斯　不過首安依舊還沒下落

▲金鶯戴維斯開季至今累積19支0。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

金鶯「鋸砲」戴維斯(Chris Davis)開季前17打數掛蛋,還吞下11次三振,今(7)日交手洋基,對方派出左投哈普(J.A. Happ)先發,也讓左打的戴維斯順理成章坐板凳,不過總教練海德(Brandon Hyde)倒是很挺,在比賽拉鋸時換上戴維斯代打,但他今天2次打擊依舊沒有出現安打。

★中職賽事直播看這裡!

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

Baltimore Orioles 1B Chris Davis is 0-15 to start the season and has struck out 9 times. After his 3rd strikeout of the afternoon, this was the fan reaction. What do you think about Chris Davis and the Orioles? #OfficialSportsNews #MLB pic.twitter.com/lCJeFUMMQD