總教練相挺「鋸砲」戴維斯　不過首安依舊還沒下落

▲金鶯戴維斯開季至今累積19支0。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

金鶯「鋸砲」戴維斯（Chris Davis）開季前17打數掛蛋，還吞下11次三振，今（7）日交手洋基，對方派出左投哈普（J.A. Happ）先發，也讓左打的戴維斯順理成章坐板凳，不過總教練海德（Brandon Hyde）倒是很挺，在比賽拉鋸時換上戴維斯代打，但他今天2次打擊依舊沒有出現安打。

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Baltimore Orioles 1B Chris Davis is 0-15 to start the season and has struck out 9 times. After his 3rd strikeout of the afternoon, this was the fan reaction. What do you think about Chris Davis and the Orioles? #OfficialSportsNews #MLB pic.twitter.com/lCJeFUMMQD — Official Sports News (@OfclSportsNews) 2019年4月4日

▲戴維斯回到主場也被自家球迷狂噓。



今天金鶯、洋基之戰，雙方一路維持者2分以內的分差，7局下落後一分的金鶯，在壘上有人時換上戴維斯代打，雖然沒有敲出安打，但他靠著野手選擇上壘並帶有1分打點。不過命運總愛捉弄人狀態奇差的戴維斯在8局下，球隊落後2分，滿壘情況又獲得打擊機會，這次他還是沒能把握，內野滾地遭刺殺，金鶯最終也以6比8敗下陣來。

▲金鶯總教練海德表示會持續地讓戴維斯上場。（圖／達志影像／美聯社）



海德在賽前被問到戴維斯尷尬地近況表示，「我有看到他付出了巨大的努力希望得到好的回報，只不過現在還沒發生罷了。雖然我們也希望他能有個好的開季，但這也不是他想要的，不過我會持續地讓他保持著出賽，並且找到最適合他的使用方式。」

經過慘淡不堪的開季，戴維斯曾說過，「如果我現在就此沈淪，讓自己更加難過，反而會對我不利。所以我不去想外界怎麼看衰我，我反而會去想，大家準備看到我谷底反彈，找回昔日的狀況。」

▲洋基總教練布恩以自身例子來看戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）



洋基總教練布恩（Aaron Boone）則是拿自身例子來鼓勵戴維斯，「如果你打球得時間夠長，就會知道總是會遇到低潮。我曾在6月前只有0.151的打擊率（2005年），不過那年是我第一年在印地安人有場場出賽的機會，到季末我的打擊率回升到0.243，所以說，過程會很辛苦，但都是球賽的一部分，要找出解決問題的方法才是最重要的。」

金鶯本季團隊薪資才7200萬美元，排在全聯盟倒數第3，僅比馬林魚、光芒高，但是戴維斯就要價2300萬美元，而且他在2016年與金鶯簽下7年1.61億美元的合約，要到2023年才到期，如此溢價合約也讓戴維斯的交易價值為零，也使得金鶯不得不持續讓戴維斯上場，只能盼望他能稍微找回當年的手感。

▼金鶯戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

