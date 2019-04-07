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腳踝高度滑球　馬查多「高爾夫球式」硬掃出2分砲

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▲▼馬查多（Manny Machado）（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多（Manny Machado）（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

馬查多（Manny Machado）逐漸擺脫上個月的低潮，4月5場比賽都有安打紀錄，包含7日對紅雀的本季第2轟。馬查多面對米勒（Andrew Miller）的這顆腳踝高度的滑球，「高爾夫球式擊球」硬是掃出左外野大牆，2分全壘打奠定勝利，幫助教士6比4獲勝。

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紅雀在5局靠著歐祖納（Marcell Ozuna）的2分全壘打取得3比1領先，不過7局霍斯莫（Eric Hosmer）、8局黑吉斯（Austin Hedges）接連開轟，幫助教士4比3逆轉戰局。

黑吉斯兩分砲過後教士攻勢還沒結束，1出局金斯勒（Ian Kinsler）保送上壘，2出局輪到馬查多，雖然這顆滑球掉到膝蓋與腳踝之間的高度明顯壞球，但馬查多硬是把它送出場外，再追加一發兩分全壘打，終場教士6比4獲勝。

馬查多3月份4場比賽15打席僅敲出3安，打擊率僅.200，不過4月份很快地就找回狀況，5場都有安打演出，繼4日對響尾蛇轉隊後首轟出爐，相隔1場再度開轟，單月16打數6安打外帶7次保送，打擊率.375。且馬查多這兩發全壘打都是打壞球。

「我們25人同心協力，就是要拿下勝利，」馬查多賽後說道，「我會用我最大的力量撐起這支球隊，霍斯莫或是金斯勒也是如此。」

米勒對於馬查多的這發全壘打感到相當不可思議，「我已經把球投在好球帶以下的位置，結果他還是把球掃出場外，真的是名非常優秀的打者。」

關鍵字： 馬查多教士
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