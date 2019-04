腳踝高度滑球　馬查多「高爾夫球式」硬掃出2分砲

▲馬查多(Manny Machado)(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

馬查多(Manny Machado)逐漸擺脫上個月的低潮,4月5場比賽都有安打紀錄,包含7日對紅雀的本季第2轟。馬查多面對米勒(Andrew Miller)的這顆腳踝高度的滑球,「高爾夫球式擊球」硬是掃出左外野大牆,2分全壘打奠定勝利,幫助教士6比4獲勝。

紅雀在5局靠著歐祖納(Marcell Ozuna)的2分全壘打取得3比1領先,不過7局霍斯莫(Eric Hosmer)、8局黑吉斯(Austin Hedges)接連開轟,幫助教士4比3逆轉戰局。

黑吉斯兩分砲過後教士攻勢還沒結束,1出局金斯勒(Ian Kinsler)保送上壘,2出局輪到馬查多,雖然這顆滑球掉到膝蓋與腳踝之間的高度明顯壞球,但馬查多硬是把它送出場外,再追加一發兩分全壘打,終場教士6比4獲勝。

