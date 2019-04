▲大都會坎諾(左)與阿隆索(中)背靠背開轟(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

大都會7日迎戰國民,大都會新秀大物阿隆索(Peter Alonso)與老將坎諾(Robinson Cano)於8局下擊出背靠背全壘打扳平戰局,大都會隨後再添一分,終場大都會以6比5擊敗國民,大都會此役4、6、8局都開轟,全場掃出5發全壘打也追平大都會自2009年啟用花旗球場後的10年單場主場全壘打紀錄。

大都會今年補進老將坎諾希望帶回球星萊特(David Wright)退役後領袖氣質,坎諾此役在阿隆索於8局下3比5時擊出陽春砲後上場打擊,他於2好3壞下擊出背靠背全壘打,坎諾與阿隆索的2支全壘打也扳平戰局,隨後外野手布朗克斯頓(Keon Broxton)也敲出1分打點安打將比分反超國民,大都會終場就以6比5擊退國民。

