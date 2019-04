哈波無懼雷射肩衝本壘　魚躍式閃捕手在空中被觸殺

▲哈波魚躍式跑壘遭觸殺(圖/截自deadspin.com)

記者陳瑞浩/綜合報導

費城人億元男外野手哈波(Bryce Harper)7日戰雙城時獲隊友高飛犧牲打機會,他衝本壘時突發奇想,面對雙城捕手阻殺時竟想魚躍式跳過捕手,但最後仍在空中被觸殺,因此上演有趣畫面,費城人在9局被雙城轟出3分砲,終場也以6比2敗給雙城。

哈波此役6局下面2比3落後雙城時獲隊友赫南德茲(Cesar Hernandez)高飛犧牲打機會,他由三壘直衝本壘,面對雙城外野手巴克斯頓(Byron Buxton)雷射肩傳球與捕手艾斯圖迪洛(Willians Astudillo)阻殺時哈波竟突發奇想以「魚躍式」閃過阻殺,但他在空中就被艾斯圖迪洛觸殺,艾斯圖迪還因此被哈波膝擊而翻滾一圈。

We’re gonna keep harping on how much we love La Tortuga. #MNTwins pic.twitter.com/1e9zcBAw9l