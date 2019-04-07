哈波無懼雷射肩衝本壘　魚躍式閃捕手在空中被觸殺

▲哈波魚躍式跑壘遭觸殺（圖／截自deadspin.com）

記者陳瑞浩／綜合報導

費城人億元男外野手哈波（Bryce Harper）7日戰雙城時獲隊友高飛犧牲打機會，他衝本壘時突發奇想，面對雙城捕手阻殺時竟想魚躍式跳過捕手，但最後仍在空中被觸殺，因此上演有趣畫面，費城人在9局被雙城轟出3分砲，終場也以6比2敗給雙城。

哈波此役6局下面2比3落後雙城時獲隊友赫南德茲（Cesar Hernandez）高飛犧牲打機會，他由三壘直衝本壘，面對雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton）雷射肩傳球與捕手艾斯圖迪洛（Willians Astudillo）阻殺時哈波竟突發奇想以「魚躍式」閃過阻殺，但他在空中就被艾斯圖迪洛觸殺，艾斯圖迪還因此被哈波膝擊而翻滾一圈。

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We’re gonna keep harping on how much we love La Tortuga. #MNTwins pic.twitter.com/1e9zcBAw9l — Minnesota Twins (@Twins) 2019年4月6日

▲哈波魚躍式衝本壘在空中被觸殺

哈波與艾斯圖迪2人在本壘攻防後都沒受傷，哈波此役4打席敲2安沒有打點，費城人在9局被雙城外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）掃出3分砲，9局下費城人分數進帳，終場也以6比2敗給雙城。

艾圖斯迪針對6局下與哈波的魚躍攻防戰於賽後表示，「接球時就知道他要跑了，時間還很充裕，我就等著他來，其實我不管他想做什麼，我就是把他趕出去就對了。」

▲費城人哈波（圖／達志影像／美聯社）

費城人此役推派前賽揚強投艾瑞塔（Jake Arrieta）主投7局，但他只送出1次三振，被敲5安丟掉3分，收下敗投，雙城先發投手皮內達（Michael Pineda）先發5局送出5K，0失分，拿下勝投，費城人與雙城此役後兩隊戰績都為5勝2敗，費城人在美聯排名第4，雙城在國聯排名第2。