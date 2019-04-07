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楚特暴力滿貫砲連3場開轟　登上歷史「遊騎兵殺手」

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▲▼楚特（Mike Trout） 。（圖／路透社）

▲楚特（Mike Trout）滿貫砲轟垮遊騎兵 。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

天使「4億男」楚特（Mike Trout）7日面對遊騎兵，4局擊出滿貫砲，連續3場開轟、敲出4發全壘打，生涯面對遊騎兵29發全壘打成為現役最會轟遊騎兵的球員，面對遊騎兵OPS高達1.078，榮登歷史「遊騎兵殺手」，終場天使5比1獲勝。

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前面3局天使都至少兩人踏上壘包，但始終無法打回分數，4局楚特不「讓」了，逮中史邁利（Drew Smyly）一顆偏高的四縫線，掃出一發左外野方向大號滿貫砲，而這是他2015年以來第一發滿貫全壘打，飛行距離458英尺排名本季第3遠，幫助天使先馳得點。

儘管5局金納法爾法（Isiah Kiner-Falefa）適時安打為遊騎兵打下分數，但普侯斯（Albert Pujols）7局補上一發陽春砲，生涯第634發全壘打，為天使奠定勝利，終場5比1順利守護主場。

天使與遊騎兵的4連戰進行到第3戰，楚特場場都有全壘打演出，5日陽春砲、6日雙響砲，再加上今天的滿貫砲，生涯第7度連續至少3場開轟，而他生涯最佳則是2017年5月的連4場開轟。

楚特生涯面對遊騎兵第29發全壘打，讓他超越運動家強打戴維斯（Khris Davis）成為現役最會轟遊騎兵打者。楚特生涯面對遊騎兵OPS高達1.078，在歷史上超過500打席的打者中排名第一，堪稱「遊騎兵殺手」。

普侯斯7局的陽春砲，讓他生涯安打數累積到3089安，追平剛宣布退休的鈴木一朗排名歷史第22席，不過他效力天使期間655打點隊史第3的紀錄，也在此役被楚特以658打點超越。

關鍵字： 天使楚特神鱒滿貫砲普侯斯遊騎兵
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