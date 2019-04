楚特暴力滿貫砲連3場開轟　登上歷史「遊騎兵殺手」

▲楚特(Mike Trout)滿貫砲轟垮遊騎兵 。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

天使「4億男」楚特(Mike Trout)7日面對遊騎兵,4局擊出滿貫砲,連續3場開轟、敲出4發全壘打,生涯面對遊騎兵29發全壘打成為現役最會轟遊騎兵的球員,面對遊騎兵OPS高達1.078,榮登歷史「遊騎兵殺手」,終場天使5比1獲勝。

前面3局天使都至少兩人踏上壘包,但始終無法打回分數,4局楚特不「讓」了,逮中史邁利(Drew Smyly)一顆偏高的四縫線,掃出一發左外野方向大號滿貫砲,而這是他2015年以來第一發滿貫全壘打,飛行距離458英尺排名本季第3遠,幫助天使先馳得點。

儘管5局金納法爾法(Isiah Kiner-Falefa)適時安打為遊騎兵打下分數,但普侯斯(Albert Pujols)7局補上一發陽春砲,生涯第634發全壘打,為天使奠定勝利,終場5比1順利守護主場。

With @MikeTrout’s heroics today, he now has the highest OPS (1.078) EVER against the Rangers. (min: 500 PA) pic.twitter.com/pOdbWDb41T