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紅襪霍特「玩小孩」弄傷眼睛　林子偉被叫上大聯盟頂替

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▲2018美聯分區戰,紅襪霍特締造完全打擊，大聯盟季後賽史上第1人。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍特（Brock Holt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟一百種離奇受傷的方式！霍特（Brock Holt）與兒子玩耍，不小心被親生骨肉戳受眼睛，台灣時間6日晚間被紅襪放進10天傷兵名單，這也給了同樣屬於內野工具人角色的台灣旅美好手林子偉一個機會，被緊急從3A叫上大聯盟。

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根據《Boston Herald》報導，霍特自己爆料離奇受傷原因，紅襪主場開幕系列戰期間，與兒子葛瑞芬（Griffin Holt）玩耍，不小心被他戳傷眼睛，所以才進入傷兵名單。不過霍特並沒有因此對兒子動怒，反而認為自己兒子很有趣，因為他到處跟別人分享不小心抓傷爸爸的眼睛。

霍特透露，這次的意外影響了他的勢力，導致他無法掌握滾動中的球，而醫生建議他休息，預計會缺席至少6場比賽。而這位31歲內野手，曾在去年美聯分區戰締造歷史首次季後賽完全打擊，不過本季打擊表現相當不理想，目前6場出賽，總計16個打席僅敲出1支安打，打擊三圍.063/.211/.063。

紅襪在台灣時間6日晚間將霍特與左手肘不適的投手強森（Brian Johnson）放進10天傷兵名單，從3A叫上春訓打擊火燙的林子偉以及威爾登（Marcus Walden）。

▲▼林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

林子偉春訓期間12場出賽，28打數敲出9安，其中包含4支二壘安、1發全壘打貢獻6打點，全數都是歷年最佳表現，打擊三圍.321/.387/.571，不過球團在開季前還是決定讓他3A出發。本季林子偉3A僅出賽1場，擔任球隊開路先鋒，繳出4打數1安打的成績。

衛冕軍紅襪投手環節連環爆，9場比賽一共被敲出23發全壘打，導致開季戰績慘澹，前8場2勝6敗追平歷史另外7次衛冕軍第2差開季成績，僅次於1998年馬林魚、1964年道奇的1勝7敗，6日又遭到響尾蛇15比8血洗收下第7敗。

關鍵字： 紅襪霍特林子偉
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