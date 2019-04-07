紅襪霍特「玩小孩」弄傷眼睛　林子偉被叫上大聯盟頂替

▲霍特（Brock Holt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟一百種離奇受傷的方式！霍特（Brock Holt）與兒子玩耍，不小心被親生骨肉戳受眼睛，台灣時間6日晚間被紅襪放進10天傷兵名單，這也給了同樣屬於內野工具人角色的台灣旅美好手林子偉一個機會，被緊急從3A叫上大聯盟。

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根據《Boston Herald》報導，霍特自己爆料離奇受傷原因，紅襪主場開幕系列戰期間，與兒子葛瑞芬（Griffin Holt）玩耍，不小心被他戳傷眼睛，所以才進入傷兵名單。不過霍特並沒有因此對兒子動怒，反而認為自己兒子很有趣，因為他到處跟別人分享不小心抓傷爸爸的眼睛。

Brock Holt is on the IL because his son Griff poked him in the eye the morning of Opening Day. Holt said Griff likes to tell everyone about it. Tried playing through it but said he can’t see spin and wasn’t helping the team being out there. — Jason Mastrodonato (@JMastrodonato) 2019年4月6日

霍特透露，這次的意外影響了他的勢力，導致他無法掌握滾動中的球，而醫生建議他休息，預計會缺席至少6場比賽。而這位31歲內野手，曾在去年美聯分區戰締造歷史首次季後賽完全打擊，不過本季打擊表現相當不理想，目前6場出賽，總計16個打席僅敲出1支安打，打擊三圍.063/.211/.063。

紅襪在台灣時間6日晚間將霍特與左手肘不適的投手強森（Brian Johnson）放進10天傷兵名單，從3A叫上春訓打擊火燙的林子偉以及威爾登（Marcus Walden）。

林子偉春訓期間12場出賽，28打數敲出9安，其中包含4支二壘安、1發全壘打貢獻6打點，全數都是歷年最佳表現，打擊三圍.321/.387/.571，不過球團在開季前還是決定讓他3A出發。本季林子偉3A僅出賽1場，擔任球隊開路先鋒，繳出4打數1安打的成績。

衛冕軍紅襪投手環節連環爆，9場比賽一共被敲出23發全壘打，導致開季戰績慘澹，前8場2勝6敗追平歷史另外7次衛冕軍第2差開季成績，僅次於1998年馬林魚、1964年道奇的1勝7敗，6日又遭到響尾蛇15比8血洗收下第7敗。