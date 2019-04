紅襪霍特「玩小孩」弄傷眼睛　林子偉被叫上大聯盟頂替

▲霍特(Brock Holt)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

大聯盟一百種離奇受傷的方式!霍特(Brock Holt)與兒子玩耍,不小心被親生骨肉戳受眼睛,台灣時間6日晚間被紅襪放進10天傷兵名單,這也給了同樣屬於內野工具人角色的台灣旅美好手林子偉一個機會,被緊急從3A叫上大聯盟。

根據《Boston Herald》報導,霍特自己爆料離奇受傷原因,紅襪主場開幕系列戰期間,與兒子葛瑞芬(Griffin Holt)玩耍,不小心被他戳傷眼睛,所以才進入傷兵名單。不過霍特並沒有因此對兒子動怒,反而認為自己兒子很有趣,因為他到處跟別人分享不小心抓傷爸爸的眼睛。

Brock Holt is on the IL because his son Griff poked him in the eye the morning of Opening Day. Holt said Griff likes to tell everyone about it. Tried playing through it but said he can’t see spin and wasn’t helping the team being out there.