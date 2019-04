道奇開季8戰21轟創歷史紀錄　前田5局好投收第2勝

▲前田健太5局好投,收下本季第2勝。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

前田健太本季第2場先發,雖然5局投球有4次保送但只失一分,靠著貝林格(Cody Bellinger)3分炮火力支援,在道奇6比1領先之際退場。雖然洛磯7局展開反攻,但以為時宜晚,道奇10比6獲勝,前田拿下第2勝,道奇開季8場21轟寫下大聯盟歷史第2多紀錄。

前田次局就出現控球問題,1出局後接連保送讓洛磯攻佔得點圈,所幸順利解決下面兩名打者化解危機,但3局無人出局攻佔一、二壘時又投出保送形成滿壘,亞瑞納多(Nolan Arenado)高飛犧牲洛磯1比1追平。

身為開季火力最強的球隊,道奇第4局馬上靠著莫西(Max Muncy)陽春砲突破僵局,5局透納(Justin Turner)適時二壘安、貝林格3分砲擴大到6比1領先。前田雖然該局下半又因為保送被攻佔二壘,不過用2次三振安全下莊,此役被敲4安、4保送、4K僅失1分,開季前兩場累積10K,3.09防禦率。

