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道奇開季8戰21轟創歷史紀錄　前田5局好投收第2勝

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▲▼前田健太。（圖／達志影像／美聯社）

▲前田健太5局好投，收下本季第2勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

前田健太本季第2場先發，雖然5局投球有4次保送但只失一分，靠著貝林格（Cody Bellinger）3分炮火力支援，在道奇6比1領先之際退場。雖然洛磯7局展開反攻，但以為時宜晚，道奇10比6獲勝，前田拿下第2勝，道奇開季8場21轟寫下大聯盟歷史第2多紀錄。

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前田次局就出現控球問題，1出局後接連保送讓洛磯攻佔得點圈，所幸順利解決下面兩名打者化解危機，但3局無人出局攻佔一、二壘時又投出保送形成滿壘，亞瑞納多（Nolan Arenado）高飛犧牲洛磯1比1追平。

身為開季火力最強的球隊，道奇第4局馬上靠著莫西（Max Muncy）陽春砲突破僵局，5局透納（Justin Turner）適時二壘安、貝林格3分砲擴大到6比1領先。前田雖然該局下半又因為保送被攻佔二壘，不過用2次三振安全下莊，此役被敲4安、4保送、4K僅失1分，開季前兩場累積10K，3.09防禦率。

莫西在7局敲出兩分打點三壘安，將比分擴大到9比1，該局下半亞瑞納多適時安打、史托瑞（Trevor Story）2分砲追分，9局達爾（David Dahl）、史托瑞各一發陽春砲，最終到期仍以10比6獲勝，前田收下本季第2勝。

貝林格5局的3分全壘打，本季累積6轟暫居聯盟全壘打王，並且齊名1953年馬修斯（Eddie Mathews）、2007年A-Rod 羅德里奎茲（Alex Rodriguez）之後，歷史第3位開季前8戰6轟、16打點，同時也寫下隊史紀錄。

道奇開季至今8場比賽得到65分寫下隊史第2高分紀錄，僅次於1892年的開季8戰70分。8戰21轟則是大聯盟歷史第2多紀錄，僅次於2000年紅雀的23轟。

關鍵字： 前田健太道奇
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