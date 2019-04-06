中職／兄弟尋求4連勝　運彩開盤看好桃猿

▲中信兄弟艾迪頓。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿6日對戰中信兄弟3連戰第2場，雙方皆由洋投掛帥先發，桃猿由尼克斯應戰，盼止敗，兄弟則由艾迪頓先發，全力搶4連勝。台灣運彩開盤看好桃猿。

今日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出桃猿讓1.5分，賠率2.15，兄弟受讓1.5分，賠率1.45，大小總分開出9.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65，不讓分方面桃猿賠率1.60，兄弟不讓分賠率1.90，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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艾迪頓擔任兄弟開幕戰先發，便是面對桃猿，當時主投6局僅挨5安，送出3次三振，僅失1分非責失。而去年對猿2勝4敗，對戰防禦率僅3.12，但近一次先發面對富邦悍將投4局被敲10支安打、狂失7分，此役期待能複製開幕戰表現。就看他這場比賽能否找回過往的對戰手感。

尼克斯3月24日繳出7局失3分的優質先發；去年球季面對中信兄弟對戰防禦率為3.76，要小心王勝偉，被打擊率為4成，包括1發全壘打，而張志豪對戰打擊率僅有2成63，不過也曾從尼克斯手中敲出2轟，也必須留意。

▲尼克斯。（圖／記者李毓康攝）

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