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亞足聯盃／航源FC 3日主場戰北韓425　主帥：努力爭小組第一

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▲▼AFC CUP航源FC vs北韓425賽前記者會，航源總教練 陳永盛,海地外援ESTAMA JHON MIKY BENCHY。（圖／記者謝孟儒攝）

▲AFC CUP航源FC vs北韓425賽前記者會，航源海地外援ESTAMA JHON MIKY BENCHY。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新竹報導

台甲航源FC首場2019亞足聯盃（AFC CUP）小組賽事即將於3日登場，將要對上北韓425，2日進行賽前記者會，對於二度對決北韓425，航源FC總教練陳永盛表示，「將會極力爭取小組第一，晉級到下一個階段。」

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航源FC今年再度叩關亞足聯盃，依舊被分在東亞區I組，對手有去年交手過的北韓425、香港和富大埔與香港傑志，其中3日就要先對上北韓425，陳永盛提到，本次分組除了北韓425之外，兩支香港球隊實力也很堅強，特別是大埔也引進了幾位外援。

▼航源總教練陳永盛。

▲▼AFC CUP航源FC vs北韓425賽前記者會，航源總教練 陳永盛,海地外援ESTAMA JHON MIKY BENCHY。（圖／記者謝孟儒攝）

陳永盛說，「在這分組每場比賽都不容易對付，但會認真在六場比賽中勝出，爭取分組第一進入下一個階段。」而談到航源FC經過這一年來的調整改變為何，「補強了三名外援和原本加入的海地外援，來補足本土球員不足之處，而在本土球員上，經過亞洲盃、以及前幾場友誼賽的調整，雖然新賽季還未開始，但相信球員都有不錯的磨練。」

出席記者會的海地外援ESTAMA JHON MIKY BENCHY則提到，「這是自己在航源的第一個賽季，在這一年合約中有給自己定下目標，希望能夠幫助球隊拿下企甲冠軍，而第一次對上強隊北韓425，相信用心去踢仍有機會擊敗對手。」

▼北韓425總教練昊允善 。

▲▼AFC CUP航源FC vs北韓425賽前記者會，北韓425總教練昊允善 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 航源FC
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