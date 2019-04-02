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日職／王柏融對樂天　第3打席二壘滾地出局

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▲王柏融客場戰樂天。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融客場戰樂天。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日職日本火腿2日在仙台客場出賽樂天金鷹，台灣野手王柏融先發第5棒指定打擊，日職生涯首場客場出賽，比賽在攝氏4度下雪中進行，一局下一出局後因雪勢過大比賽暫停，恢復進行後，王柏融在2局上無人出局一壘有人，敲出一壘方向內野安打。4局上第2次打擊遭到外角高球三振。7局上首位上場打擊，打成二壘滾地球出局。

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火腿4月2日到仙台客場出賽樂天金鷹，王柏融首次客場出賽，被安排擔任先發第5棒，擔任DH指定打擊。樂天金鷹的先發投手是左投辛島航，本季第一次出賽，去年有4勝9敗、防禦率4.05。

當地氣溫很低，比賽是在戶外進行，賽前練習下著雪，在雪中進行練習，比賽進行時一局上只下著小雪，火腿沒有上壘，1局下雪下的愈來愈大，一出局之後主審宣布比賽暫停。

比賽中斷22分鐘恢復進行，樂天茂木榮五郎被保送，但被牽制出局，淺村榮斗敲出安打，火腿先發投手加藤貴之三振島內宏明。

火腿2局上進攻，中田翔被保送，王柏融打出一壘邊線強勁滾地球，一壘手沒接穩，形成一支內野安打上壘，但接下來3位打者都出局，未能回來得分。

4局上，王柏融在一出局無人在壘打擊，2好2壞時一顆外角高球，沒有揮棒遭到三振。火腿在4局下換下先發投手加藤貴之，由洋投巴貝托中繼，樂天茂木榮五郎打出中外野二壘安打，一出局後到三壘，島內宏明左外野安打打進1分。

火腿在5局上、6局上都被壓制沒有上壘，王柏融在7局上0比1落後時首位上場打擊，在2好2壞時打出二壘滾地球出局。
 

關鍵字： 日本職棒日職王柏融
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