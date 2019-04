印地安人克雷文格開季單場最多12K　不滿意95英哩球速

▲印地安人投手克雷文格被譽為本季賽揚獎熱門(圖/路透)



記者陳瑞浩/綜合報導

印地安人投手克里文格(Mike Clevinger)上季送出207次三振,今年也被譽為賽揚獎大黑馬,他2日對戰白襪主投7局飆出開季最多且並列國民前賽揚投手薛茲爾(Max Scherzer)的12K,繳出0失分,1支安打,3次四壞成績,印地安人終場以5比3擊敗紅襪,克里文格也拿下勝投。

克里文格上季面對金鶯曾拿下完封勝,先發32場拿下13勝8敗,主投200局送出207次三振,繳出3.02防禦率,更與隊友庫魯柏(Corey Kluber)、鮑爾(Trevor Bauer)、卡拉斯柯(Carlos Carrasco) 等3人完成大聯盟史無前例的單支球單季陣中有4名投手投出200次以上三振的紀錄,克里文格也今年開季被譽為賽揚獎大黑馬。

