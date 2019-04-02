印地安人克雷文格開季單場最多12K　不滿意95英哩球速

▲印地安人投手克雷文格被譽為本季賽揚獎熱門（圖／路透）



記者陳瑞浩／綜合報導

印地安人投手克里文格（Mike Clevinger）上季送出207次三振，今年也被譽為賽揚獎大黑馬，他2日對戰白襪主投7局飆出開季最多且並列國民前賽揚投手薛茲爾（Max Scherzer）的12K，繳出0失分，1支安打，3次四壞成績，印地安人終場以5比3擊敗紅襪，克里文格也拿下勝投。

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克里文格上季面對金鶯曾拿下完封勝，先發32場拿下13勝8敗，主投200局送出207次三振，繳出3.02防禦率，更與隊友庫魯柏（Corey Kluber）、鮑爾（Trevor Bauer）、卡拉斯柯(Carlos Carrasco) 等3人完成大聯盟史無前例的單支球單季陣中有4名投手投出200次以上三振的紀錄，克里文格也今年開季被譽為賽揚獎大黑馬。

"There's a vapor trail behind most of these 12 punchouts."



Relive all of @Mike_Anthony13's strikeouts from the @Indians home opener. #RallyTogether pic.twitter.com/xzicbb3EFf — SportsTime Ohio (@SportsTimeOhio) 2019年4月2日

▲印地安人投手克雷文格飆出開季至今最多的12次三振

克里文格此役客場面臨芝加哥當地攝氏3度低溫飆出生涯新高的12次三振，只被敲出一支安打，投出3次保送0失分表現，他也拿下勝投，克里文格賽後表示，他其實比較在意球速，也認為溫度影響到他投球，「我春訓都在加強球速，本來大概可以到96英哩，但今天只有95英哩，可能是因為天氣比較冷。」

印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）賽後表示，「去年克雷文格表現很令人印象深刻，他今年又變得更強，我覺得我們很幸運能有他在陣中。」