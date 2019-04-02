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禁賽參加全運會將追回金牌獎金　莊佳佳：不公平

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▲▼ 莊佳佳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲前跆拳道國手、現任桃園市體育局局長莊佳佳 。（圖／記者洪偵源攝）

體育中心／綜合報導

中華奧會上個月28日公布涉藥禁賽選手名單，現任桃園市體育局局長、前跆拳道國手莊佳佳遭到禁賽，但她在禁賽期間參加宜蘭全運會拿下金牌，並完成五連霸，據世界反禁藥組織（WADA）規定，必須追回金牌和獎金，對此莊佳佳表示會了解相關細節，將會據理力爭。

莊佳佳連續3度錯過飛行檢查，被禁賽2年，她淚訴自己不是因為禁藥問題，而是因為未依規定向WADA回報行蹤而遭到禁賽，稱自己也是受害者，「沒必要承擔行政疏失。」桃園市市長鄭文燦也強調她是受害者，鼓勵她在崗位繼續幫助體育選手。

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不過莊佳佳在2017年禁賽期間參加宜蘭全運會，替桃園完成跆拳道女子67公斤級五連霸，依WADA規定必須追回獎牌和獎金，莊佳佳對此回應，自己並未服用禁藥，當時未被通知登錄行蹤，目前還在申訴當中，若收回金牌、獎金並不公平，將會據理力爭。

據世界跆拳道聯盟官網公告，莊佳佳禁賽期間從2017年10月3日至2019年10月2日止，2017年10月21日舉辦的宜蘭全運會處於禁賽期間，莊佳佳仍代表桃園參加跆拳道賽事，針對此事體育署也認為，選手在禁賽期間不得參加任何比賽。

▲▼ 前跆拳道國手 莊佳佳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲前跆拳道國手 莊佳佳。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 全運會莊佳佳
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