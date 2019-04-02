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紅襪投手崩盤慘挨11轟　追平開季被打最多全壘打紀錄

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▲普萊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲普萊斯先發被敲3轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

衛冕軍紅襪今年開季5場比賽輸掉4場，投手群被對手狂轟11支全壘打，高居全大聯盟第一，這是自1955年密爾瓦基勇士隊及1978年多倫多藍鳥隊後，紅襪成為開季挨最多轟的球隊。

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台北時間2日紅襪作客運動家主場，先發左投普萊斯（David Price）壓不住對方打線，被戴維斯（Kris Davis）、皮德（Chad Pinder）和勞瑞安諾（Ramon Laureano）砲轟，主投6局被打5安打失4分吞下敗投，而後援漢伯瑞（Heath Hembree）也被查普曼（Matt Chapman）轟出陽春砲，終場紅襪0比7輸球。

前兩戰先發羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）和波瑟羅（Rick Porcello）先發都挨轟，伊沃迪（Nathan Eovaldi）跟薩爾（Chris Sale）也單場被敲3轟，被認為是優勢的堅強先發投手群大崩盤，投手團隊防禦率高達11.14。

「整個休息室當中沒有出現任何恐慌或不安，就只是目前沒有好事降臨而已。」普萊斯表示，「我們寧願這件事情發生在開季，也不要在9月季末崩盤，所以我們將會度過這段時間，我們會變得更好的。」

今年紅襪開季可說是非常不順，去年開季拉出一波9連勝，又打出一波8連勝，一直到4月22日才吞下第4敗，而這段時間僅被擊出18支全壘打，先發團隊防禦率3.26僅次於美聯第一的太空人，由此可見現在紅襪的投手狀況有多糟糕。

▲2018美聯冠軍戰G1,紅襪先發薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪先發崩盤，王牌薩爾也狂被轟。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 紅襪
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