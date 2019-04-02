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印地安人開季游擊手打擊低迷　張育成3A把握等被叫上

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▲▼張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人旅美游擊手張育成（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

印地安人旅美游擊手張育成於3月12日春訓期間遭下放3A，印地安人今年季前內野手傷病不斷，儘管開季急補人手與人員調動，但開季至今印地安人鎮守張育成游擊手位置的莫洛夫（Max Moroff）與史坦斯（Eric Stamets）打擊火力卻相當低迷，4場比賽15打席僅擊出1支安打，這也讓春訓打擊表現不俗的張育成再度燃起機會。

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印地安人春訓期間共有明星游擊手林德（Francisco Lindor）、二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）、三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）等3人掛傷號，印地安人雖簽下前光芒內野手米勒（Brad Miller）遞補，拉米瑞茲也趕在開季復出，但印地安人開季前4場比賽游擊手莫洛夫與史坦斯2人共15個打席只敲出1支安打，打擊火力低迷，三壘手拉米瑞茲只有15-2，新同學二壘手米勒也只有11-2，整體打擊火力相當不足。

▲▼印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez，右）（圖／路透）

▲印地安人開季安打數排名大聯盟倒數第二（圖／路透）

印地安人開季4場至今只擊出20支安打排名大聯盟倒數第二，只有1發全壘打更是敬陪大聯盟末座，打擊率僅達.164，打擊火力急需改善。

張育成今年春訓出賽11場，20打席擊出6安含一發全壘打貢獻5分打點，打擊三圍可寫下.300/.286/.600成績，印地安人於3月12日以手指小傷原因將張育成下放3A，但在春訓後期已復原，只是時機不佳，並未能留在開季大聯盟名單。

張育成目前最大競爭對手為明星游擊手林德，但林德於春訓前就小腿拉傷，開季前腳踝又扭傷，目前仍歸期未定，張育成如果把握5日開打的3A戰場，只要能展現春訓打擊火力，應有很大機會補上印地安人內野打擊嚴重缺口而升上大聯盟。

▼印地安人旅美游擊手張育成（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭印地安人隊張育成參加大聯盟春訓熱身賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB張育成印地安人
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