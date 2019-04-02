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CBA／林志傑拒絕被淘汰　2日晚間主場搶勝拼進G5

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▲林志傑再度挺身而出拯救廣廈 。（圖／CFP）

▲林志傑再度挺身而出拯救廣廈 。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

林志傑面臨可能是CBA生涯最後幾場比賽，儘管被例行賽排名第三的新疆2比0聽牌，G2仍拼上老命狂砍27分幫助廣廈躲過被橫掃的命運。身為全隊年紀最大的老將，上場最長的45分鐘，拼勁十足讓人動容。2日晚間7點半，他將在主場迎來G4，希望能再為球迷拿一場勝利，將戰線延長到G5回到新疆分勝負。

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本系列戰G1林志傑熄火沒有任何得分進帳，但在G2和G3上場時間都超過40分鐘，全隊沒人比他更操，還分別投進6顆和5顆三分球，表現讓人眼睛為之一亮。在5戰3勝的8強戰新疆2場主場都拿下勝利搶先聽牌，而在CBA也從未有球隊從聽牌的狀況下逆轉。但「野獸」林志傑的確展現出不服輸、不向命運低頭的氣魄，完美詮釋「隊魂」的價值。

而在另一邊，深圳也從0比2被聽牌追到2比2，廣廈在最後的主場之戰，G3被禁賽的重要替補孫銘徽將解禁。此外在G3「中國柯瑞」趙岩昊手感不俗，年輕內線胡金秋也沒有因高強度季後賽表現打折，更重要的是小外援福特森(Courtney Fortson)也沒有出現爛投狀況，在切入打爛帳的球風發揮淋漓盡致，3戰下來助攻也都來到雙位數。

林志傑因為合約即將到期，加上每隊僅限1人的港澳台球員政策，未來再披廣廈戰袍的機會可能不大。本系列戰「高齡」的林志傑和22歲中國指標性球星「字母哥」阿不都沙拉木同場飆分的大戲也相當精彩，台灣球迷可透過「企鵝直播」等管道收看。

▲林志傑受到球迷愛戴。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將林志傑
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